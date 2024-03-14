الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. هل يحرض أحمد زاهر بلطجية على محارب في الحلقة 4؟

مسلسل محارب
مسلسل محارب

يعرض اليوم الحلقة 4 والجديدة من مسلسل محارب في تمام الساعة 9 مساءً، الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان الكريم.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل محارب الحلقة 4

تصاعدت الأحداث خلال الحلقات السابقة من مسلسل محارب حيث تحاول أسرة العزازي إخراج ابنها من السجن بعد اتهامه بالتسبب في مقتل والده محارب.

ومن المتوقع في الحلقة الجديدة من محارب أن يطلق “حسام الجيوشي” على محارب بلطجية داخل السجن، خاصةً بعدما أبرح محارب ابن عائلة العزازي ضربًا.

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي وهو ضمن مسلسلات 30 حلقة من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة الفنان حسن الرداد وماجد المصري، نرمين الفقي وأحمد زاهر.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 4

بدأت أحداث مسلسل محارب في اليوم الأول من رمضان حيث يعرض يوميًا طوال الشهر الكريم في التاسعة مساءً حصريًا على CBC.

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أما عن مواعيد الإعادة ستكون عبر قناة سي بي سي في الخامسة صباحًا، والرابعة مساءً من اليوم التالي، ويعرض على cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً.

قصة مسلسل محارب

مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى  يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان،  عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد. 

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