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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. اشتعال أحداث مسلسل محارب الحلقة 3 للفنان حسن الرداد

مسلسل محارب
مسلسل محارب

اليوم العرض الأول من الحلقة 4 لمسلسل محارب الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان الكريم.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل محارب الحلقة 3

تصاعدت الأحداث خلال الحلقات السابقة من مسلسل محارب حيث تشتعل الأحداث ين أحمد زاهر "المحامي حسام" وحسن الرداد "محارب"، فيما يواصل حسام بتهديد متواصل لـ محارب.

وتم نقل ناهد السباعي "انجي" إلى المستشفى في حالة خطرة بعد انتحارها في أولى حلقات المسلسل؛ نظرًا لرفض والدها محمود البزاوي زواجها من محارب.

بينما يبتز المحامي حسام محارب للتنازل عن القضية يلفق له حادث وهمي ويوقعه بتلفيق محضر له وتنتهي الأحداث بحبس محارب.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 3

بدأت أحداث مسلسل محارب في اليوم الأول من رمضان حيث يعرض يوميًا طوال الشهر الكريم في التاسعة مساءً حصريًا على CBC.

يعد مسلسل محارب واحد من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو من بطولة الفنان حسن الرداد ونرمين الفقي وأحمد زاهر، ويعرض المسلسل يوميًا الساعة 9 مساءً.

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أما عن مواعيد الإعادة ستكون عبر قناة سي بي سي في الخامسة صباحًا، والرابعة مساءً من اليوم التالي، ويعرض على cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً.

قصة مسلسل محارب

مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى  يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى،  ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان،  عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد. 

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