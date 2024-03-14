بعد إصابة سهر الصايغ به في مسلسل المعلم.. كل مالا تعرفه عن سرطان الدم

مازال تفاعل الجمهور على مسلسلات رمضان 2024 مستمر، ومن بين المسلسلات التي كان لافتًا تصدرها محركات البحث، مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان الذي تصدر الترند في مصر وعدد من البلدان العربية بعد عرض أول ثلاث حلقات.

وشهد المسلسل على مدار الحلقات الماضية، العديد من الأحداث والمفاجآت التي صدمت جمهور مسلسل المعلم، من بينها إصابة "زمزم" التي تُجسد دورها الفنانة سهر الصايغ، بسرطان الدم، ليتحول مسار رحلتها ضمن أحداث المسلسل التي تتصاعد يوم تلو الآخر.

في هذا التقرير، يستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن سرطان الدم، بعد إصابة سهر الضايغ به ضمن أحداث مسلسل المعلم، ويكون محور الظهور على مدار الحلقات المُقبلة:

ما هو سرطان الدم

سرطان الدم هو نوع من سرطان الدم الذي يؤثر على خلايا الدم في نخاع العظام – عادة خلايا الدم البيضاء.

النخاع العظمي عبارة عن نسيج إسفنجي يوجد داخل بعض عظامك، وهو المكان الذي يصنع فيه الجسم خلايا الدم. في سرطان الدم، لا يتم إنتاج خلايا الدم بالطريقة التي ينبغي أن تكون عليها، وقد يكون لديك عدد كبير جدًا أو قليل جدًا من خلايا الدم أو لا تعمل بشكل صحيح.

هناك أنواع مختلفة من سرطان الدم اعتمادا على نوع خلايا الدم المتضررة وكيفية تطور الحالة. بعض الأنواع بطيئة النمو (مزمنة) وبعضها سريعة النمو (حادة).

مسلسل المعلم

أعراض سرطان الدم

تختلف أعراض سرطان الدم تبعا لنوع سرطان الدم.

بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان الدم هي:

التعب الذي يستمر لفترة طويلة ولا يتحسن مع الراحة (التعب).

الكدمات والنزيف بسهولة أكبر.

الالتهابات المتكررة وارتفاع درجات الحرارة (الحمى).

فقدان الوزن غير المبرر.

تورم العقد الليمفاوية (الغدد الموجودة في الرقبة والإبط والفخذ).

مسلسل المعلم

علاج سرطان الدم

يعتمد العلاج الذي ستتلقاه على نوع سرطان الدم لديك، بالإضافة إلى عوامل أخرى. وقد تكون هذه بعض العلاجات الشائعة.

العلاج الكيميائي: يستخدم العلاج الكيميائي الأدوية لقتل الخلايا السرطانية أو منعها من النمو. يمكنك الحصول على العلاج الكيميائي من خلال التنقيط في الوريد، أو قرصًا تبتلعه، أو عن طريق الحقن تحت الجلد. سيحتاج بعض الأشخاص المصابين بسرطان الدم إلى جرعات عالية أو علاج كيميائي عالي الكثافة، مما قد يسبب المزيد من الآثار الجانبية. الجرعة المنخفضة أو العلاج الكيميائي منخفض الكثافة عادة ما يكون لطيفًا ويسبب آثارًا جانبية أقل.

علاجات دوائية أخرى: هناك علاجات دوائية أخرى يمكن استخدامها بمفردها أو مع العلاج الكيميائي. العلاجات الموجهة هي أدوية تعمل من خلال استهداف البروتينات أو التغيرات الجينية التي تحتويها الخلايا السرطانية، والتي لا تحتوي عليها الخلايا الطبيعية. وتسمى أيضًا أحيانًا بالعلاجات البيولوجية أو العلاج المناعي. من الأمثلة المستخدمة لعلاج سرطان الدم أدوية تسمى ريتوكسيماب ومثبطات التيروزين كيناز (TKIs)، ولكن هناك أدوية أخرى.

زرع الخلايا الجذعية: الخلايا الجذعية للدم هي خلايا دم في أولى مراحل تطورها. يتضمن إجراء عملية زرع الخلايا الجذعية تناول جرعات عالية من العلاج الكيميائي لقتل الخلايا غير الطبيعية في نخاع العظم أو العقد الليمفاوية، ثم تلقي خلايا الدم الجذعية الجديدة (إما الخاصة بك أو من متبرع) من خلال التنقيط. والهدف هو أن تبدأ هذه الخلايا الجذعية الجديدة في إنتاج خلايا دم صحية.

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