مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 4.. نفادي يُقرر الزواج من أمينة خليل ويستعد للفرح

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 4.. بدأت الأحداث بزيارة أمينة خليل لدوار عمدة المزاريطة الكبير، وتحول أنف الكبير أوي إلى أنف شخصية بينوكيو الشهيرة عند الأطفال، وذلك وسط مظاهر سعادة وفرح أمينة خليل ونفادى وسخرية مربوحة والعترة.

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تفاصيل أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 4

وتصاعدت الأحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 4، مع رغبة نفادى فى الزواج من أمينة خليل، وقوله للكبير إن الانسان مهما حاول إخفاء مشاعره فان “العيون فضاحه” ليرد الكبير اوى: “أموت وأعرف جايب الثقة دى منين”، ليرد نفادى:"من ملابسى".

مواعيد عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 5

وقال نفادى لـ"الكبير اوى" أنه أعطى ملابس العروسة لسنية الخياطة لتجهيز فستان فرح أمينة، ويهدده الكبير اوى انه سيطلب من سنية تحويل فستان الفرح إلى كفن له.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 5

مواعيد عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 5



وتم تحديد مواعيد عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 5 والتى ينتظرها ملايين المشاهدين، وذلك فى الساعة السادسة وخمس دقايق يوميا على قناة أون وأون دراما ومنصة وتش ات.

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قصة مسلسل الكبير اوي 8



فى السياق، تتناول قصة مسلسل الكبير اوى 8، قصة حياة عمدة المزاريطة وحزلقوم، وذلك في إطار كوميدى محبب لجميع المشاهدين أطفالا وكبار، ومتابعة تحول الكبير اوي إلى عقلة إصبع ومحاولات وراثة العمودية من جونى والعترة وتشجيع مربوحة.

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أبطال مسلسل الكبير اوي 8

مسلسل الكبير اوي 8

يشهد مسلسل الكبير اوى 8 مشاركة مجموعة متميزة من النجوم لمدة ثمانية مواسم منهم ضيفة الشرف أمينة خليل، ورحمة أحمد في دور مربوحة، وحاتم صلاح في دور نفادي، ومحمد سلام وبيومي فؤاد، وشيماء سيف ومحمد ثروت، وايضا المسلسل من إخراج المخرج أحمد الجندي.

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