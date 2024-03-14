الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 4.. نفادي يُقرر الزواج من أمينة خليل ويستعد للفرح

الكبير اوي
الكبير اوي

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 4.. بدأت الأحداث بزيارة أمينة خليل لدوار عمدة المزاريطة الكبير، وتحول أنف الكبير أوي إلى أنف شخصية بينوكيو الشهيرة عند الأطفال، وذلك وسط مظاهر سعادة وفرح أمينة خليل ونفادى وسخرية مربوحة والعترة.

مسلسلات رمضان 2024

 تفاصيل أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 4

وتصاعدت الأحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 4، مع رغبة نفادى فى الزواج من أمينة خليل، وقوله للكبير إن الانسان مهما حاول إخفاء مشاعره فان “العيون فضاحه” ليرد الكبير اوى: “أموت وأعرف جايب الثقة دى منين”، ليرد نفادى:"من ملابسى".

مواعيد عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 5

وقال نفادى لـ"الكبير اوى" أنه أعطى ملابس العروسة لسنية الخياطة لتجهيز فستان فرح أمينة، ويهدده الكبير اوى انه سيطلب من سنية تحويل فستان الفرح إلى كفن له.

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الكبير أوي 8 الحلقة 4.. أمينة خليل في المزاريطة (فيديو)

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مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل الكبير أوى 8 لـ أحمد مكى الحلقة 3

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 5

مواعيد عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 5


وتم تحديد مواعيد عرض مسلسل احمد مكي الحلقة 5 والتى ينتظرها ملايين المشاهدين، وذلك فى الساعة السادسة وخمس دقايق يوميا على قناة أون وأون دراما ومنصة وتش ات.

مسلسلات رمضان 2024

 قصة مسلسل الكبير اوي 8


فى السياق، تتناول قصة مسلسل الكبير اوى 8، قصة حياة عمدة المزاريطة وحزلقوم، وذلك في إطار كوميدى محبب لجميع المشاهدين أطفالا وكبار، ومتابعة تحول الكبير اوي إلى عقلة إصبع ومحاولات وراثة العمودية من جونى والعترة وتشجيع مربوحة.

مسلسلات رمضان 2024

 أبطال مسلسل الكبير اوي 8

 مسلسل الكبير اوي 8

يشهد مسلسل الكبير اوى 8 مشاركة مجموعة متميزة من النجوم لمدة ثمانية مواسم منهم ضيفة الشرف أمينة خليل، ورحمة أحمد في دور مربوحة، وحاتم صلاح في دور نفادي، ومحمد سلام وبيومي فؤاد، وشيماء سيف ومحمد ثروت، وايضا المسلسل من إخراج المخرج أحمد الجندي.

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