الكبير أوي 8 الحلقة 4.. أمينة خليل في المزاريطة (فيديو)

شهدت أحداث الحلقة 4 من مسلسل “الكبير أوي 8” معاناة الفنان أحمد مكي من أنفه الطويل، حيث ظهر داخل منزله بجانب مربوحة وأولاده الذين سخروا منه.

ويواصل الكبير محاولاته مع صديقه “نفادي” للزواج من الفنانة أمينة خليل، حيث دعاها لتكريمها في مهرجان المزاريطة، وبالفعل جاءت أمينة خليل في أول ظهور لها في “الكبير أوي”.

مواعيد عرض الكبير

يُعرض مسلسل الكبير أوي 8 حصريًا على قنوات ON، كما سيتوفر على منصة Watch It الرقمية

احداث مسلسل الكبير:

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8



أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصريًا على قناة ON ومنصة watch it