مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 4.. تصاعدت الأحداث الدرامية والكوميدية مع لقاء أبطال العمل مع ضيفة الحلقة أمينة خليل فى دوار العمدة الكبير أوى الذي طلب منها الزواج.

مسلسل "الكبير اوي 8" الحلقة 4| سخرية مربوحة وانتقام العترة

وشهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير اوي 8، عدة مفاجئات منها تحول الكبير اوى الى شخصية “بينوكيو” ذو الأنف الكبير والذى نال إعجاب أمينة خليل وسط ضحكات نفادى وسخرية العترة وجونى ومربوحة، وزاد العترة في سخريته وقال إن الكبير يحتاج إلى جلسات علاج مثل جلسات الكهرباء، وظل العترة يضحك ويسخرهو ومربوحة أيضا.

احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 4

كما قاموا خلال الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير اوى 8 بإلقاء إفيهات عديدة حول شكل أنف الكبير، في نفس الوقت الذي طلب منهم الكبير أن يساعدوه في زواج صديقه نفادي من أمينة خليل والتى إستغربت من كذلب الكبير عليها وخداعه لها بحجة حضور مهرجان فنى.

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احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 4

ويبحث ملايين المشاهدين خلال الفترة الحالية، عن مواعيد عرض المسلسلب المحبب للجميع سواء أطفال أو كبار وهوة مسلسل الكبير اوى 8 ومشاهدة الحلقة الخامسة ومتابعة تطورات مرحلة زواج نفادى من أمينة خليل ورجوهع أنف الكبير إلى وضعه الطبيعى مرة أخرى.

احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 4

كما يتم بث مسلسل الكبير اوى 8، فى عدة مواعيد منها الموعد الثابت فى الساعة 6،5 مساء كل يوم أثناء تنلول وجبة إفطار رمضان، وإعادتها فى تمام الساعة 3 فجرا و3 عصر كل يوم خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة الخامسة

فى النهاية، يستعد ملايين المشاهدين لمتابعة الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير اوى 8، وذلك عبر قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8، وهى قنوات أون وأون دراما، وأيضل بث حلقات الكبير عبر منصة Watch it لتحقيق رغبة المشاهدين فى مشاهدة الحلقات فى الوقت الذى يرغبونه.