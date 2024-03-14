مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4.. أحمد رزق سبب حادث هروب أمير كرارة

تضمنت الحلقة الرابعة من مسلسل بيت الرفاعي العديد من المفاجآت والأحداث المتطورة باستمرار، وذلك حول الصراع القائم بين “فاروق الرفاعي” أحمد رزق، و"ياسين الرفاعي" أمير كرارة.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل بيت الرفاعي اختفاء “جمالات” رحاب الجمل، والتي حرصت على الخروج من المنزل والابتعاد عن “فاروق” بسبب تحوله الى شخص شرير بعد وفاة والدها وهروب شقيقها، ويجدها عمها “عبد الحميد” سيد رجب، في مقابر والدتها، وتخبره على ما حدث بالتفصيل مع “ياسين” أمير كرارة، ومكان تواجده.

وفي مشهد مختلف، ظهر “فاروق الرفاعي” أحمد رزق داخل مكتبه “بازار الرفاعي” وهو يتحدث مع أحد مساعديه، ويلومه بأن الحادث المدبر اثناء ترحيل “ياسين” أمير كرارة، لم ينجح في قتله، ليوضح بأنه هو سبب سيارة “التريلة” التي تسببت في حادث هروب “ياسين” والذي سجن “يحيي” تامر نببل بسببه لاتهامه بمساعدة هروب شقيقه وهو لم يحدث.

وانتهت أحداث مسلسل بيت الرفاعي على مشهد طلب “فاروق” أحمد رزق من “صلاح” احمد عبدالله زوج طليقة “ياسين” أمير كرارة، مساعدته لإيجاد الأخير وذلك مقابل بيعه لقطعة أرض كان طلبها من الحاج محمود الرفاعي قبل وفاته، ومن المقرر أن تظهر الحلقة 5 غدا الجمعة، رد “صلاح” على هذه الاتفاقية.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي بجانب النجم أمير كرارة كل من أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.



مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل بيت الرفاعي



مسلسل بيت الرفاعى تعتمد قصته على الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن عائلتين أولاد عم لديهم منزل كبير في نزلة السمان ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة في قضية يكون مطارد بسببها.