مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4.. انهيار إيناس كامل على ابنتها وحبس تامر نبيل

شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4 تطور كبير في الأحداث بين عائلة الرفاعي، حيث تواصل الشرطة البحث عن “ياسين الرفاعي” أمير كرارة، وكذلك “فاروق” أحمد رزق، الذي يريد الانتقام من الأول بسبب مقتل عمه محمود الرفاعي.

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4

وظهرت “هند” إيناس كامل في انهيار تام على ابنتها التي اختفت مع والدها الهارب من الشرطة بسبب اتهامه بقتل والده، ومازالت مستمرة في البحث عنها بمساعدة زوجها الذي يجسده الفنان أحمد عبدالله، ولكنه يخبرها بأنه عجز في إيجادها، مؤكدًا لها بأنها مع والدها.

وفي مشهد آخر، قررت الشرطة حبس الضابط “يحيي” تامر نبيل لاتهامه بأنه ساعد شقيقة "ياسين في الهروب، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتحكي قصة المسلسل عن صراعات العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن عائلتين أولاد عم لديهم منزل كبير في نزلة السمان ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة في قضية يكون مطارد بسببها وفى نفس الوقت ينتقم لمقتل والده.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي

يذاع مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة يوميا طوال الشهر الكريم خاصة أنه يعتبر ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 الجاري، ويعرض على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يخوض بطلة مسلسل بيت الرفاعي النجم أمير كرارة، ويشاركه كل من أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

