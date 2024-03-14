مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4| تيته يوافق على العمل مع راقصة وفله تفسخ خطبتها

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4.. بعد فشل تيته والذي يقوم بدوره مطرب المهرجانات عنبه، في إحياء إحدى الأفراح الشعبية، قررت إحدى الراقصات أن تعرض عليه العمل معها.

عتبات البهجة الحلقة 4

ووافق تيته على عرض الراقصة، وهو الأمر الذي رفضته فله والتي تقوم بدورها الفنان هنادي مهنا، وقررت أن تنهي علاقتها بتيته بمجرد أن يبدأ عمله مع الراقصة.

كما قرر “تيته” التخلي عن أصدقائه في الفرقة، من أجل العمل مع الراقصة على أن يصطحبهم معه مرة أخرى بعد أن يُحقق النجاح.

مسلسل عتبات البهجة في رمضان 2024

وينتمي مسلسل عتبات البهجة لفئة المسلسلات القصيرة والتي تتكون من 15 حلقة فقط، لذلك فإنه من المقرر أن ينهي عرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني في منتصف شهر رمضان.

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على قناة DMC الساعة 6 وربع

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني على DMC DRAMA الساعة 8 وربع.

ويتكون مسلسل عتبات البهجة من 15 حلقة، والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة، ولذلك من المقرر أن تنتهي حلقاته في منتصف شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع موت ابنه الوحيد.

أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

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