الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مفاجأة صادمة لـ بهحت الأنصاري خلال أحداث الحلقة 4 من "عتبات البهجة"

عتبات البهجة
عتبات البهجة

على مدار الأيام القليلة الماضية حقق الفنان القدير يحيي الفخراني نجاحًا كبيرًا من خلال عرض مسلسل عتبات البهجة والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

ويبحث العديد من متابعي ومحبي الفنان يحيى الفخراني على موعد على الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة، والتي تحمل العديد من الأحداث والمواقف المثيرة بين بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني وبين أحفاده وشركاه في مشروعاته.

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مدحت العدل في ندوة بـ«الدستور»: «عتبات البهجة» مسلسل بيتى مثل أعمال الزمن الجميل

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"عتبات البهجة" الحلقة 4.. إثارة وتشويق ينتظرها الجمهور على شاشة DMC Drama

مسلسلات رمضان 2024

تفاصيل أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4

وانتهت الحلقة الماضية بمفاجأة صادمة جديدة لبهحت الأنصاري حيث وصل إليه طلب استدعاء للنيابة بتهمة التهرب الضريبي، وذلك بعد أيام قليلة من إخلاء سبيله من تهمة بيع الخطوط بدون عقود والذي اتهم فيها هو ونعناعة التي تقوم بدورها الفنانة جومانا مراد.

مسلسلات رمضان 2024

 موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 5

وتعرض الحلقة الخامسة من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيى الفخراني خلال الساعات القليلة المقبلة، العرض الثاني لمسلسل عتبات البهجة على قنا DMC DRama في تمام الساعة 8:15.

مسلسلات رمضان 2024

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الخامسة

ويعرض الحلقة الخامسة من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

مسلسلات رمضان 2024

 قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

 

مسلسلات رمضان 2024

 أبطال مسلسل عتبات البهجة

 

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود).

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