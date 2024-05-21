الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيان مشترك بين الأوقاف والإعلام والصحفيين بشأن تصوير الجنازات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع كل من الدكتور محمد مختار جمعة  وزير الأوقاف، الكاتب الصحفي كرم جبر  رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي خالد البلشي  نقيب الصحفيين، الدكتور طارق سعدة  نقيب الإعلاميين، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.


وجرت دراسة أزمة تغطية الجنازات بكل أبعادها، حيث أكد الجميع على احترام قدسية دور العبادة، واحترام جلال مشهد الموت، واحترام مشاعر أهل الميت، واحترام حرية الصحافة والإعلام ودورهما الوطني في آن واحد، ومراعاة كل القيم الأخلاقية والإنسانية والمهنية.

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"الصحفيين" تكشف تفاصيل ضوابط تغطية الجنازات والعزاءات

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بدء اجتماع "الصحفيين" و"المهن التمثيلية" لمناقشة ضوابط تغطية الجنازات

 

وتم الاتفاق على صيغة توافقية لا يجور فيها حق على حق، ولا إيثار حق على حساب حق آخر، وقد توافقت القيادات الإعلامية الحاضرة على وضع الضوابط المهنية المتعارف عليها دوليًا بما يحفظ حق وسائل الإعلام في ممارسة دورها المهني ويحفظ حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت.

وتوافقت مع ذلك وزارة الأوقاف، مراعاة من الجميع لتحقيق جميع المصالح المشتركة وأخصها مراعاة الجوانب الإنسانية والحس والذوق المجتمعي العام.

وتوافق المجتمعون على وضع ضوابط تنظم التغطية الإعلامية داخل دور العبادة مع التأكيد على أن الهدف من ذلك كله ليس التضييق على وسائل الإعلام، وإنما مراعاة حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت، في ضوء المواثيق المهنية والإعلامية التي تراعي ذلك وتحافظ عليه.

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الدكتور محمد مختار جمعة الكاتب الصحفي خالد البلشي المجلس الأعلى الدكتور طارق سعدة أهل الميت

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