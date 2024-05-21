نقيب الصحفيين يعلن تشكيل لجنة استشارية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية

أعلن خالد البلشى، نقيب الصحفيين، عن تشكيل لجنة استشارية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، مضيفا أن لجان المؤتمر بدأت عملها وتحديد محاور المؤتمر.

وأضاف خالد البلشى خلال كلمة له فى الاجتماع التحضيرى الرابع للمؤتمر العام السادس، لنقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف، والكتّاب الصحفيين لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، أنه سيتم تدشين موقع إلكترونى خاص بالمؤتمر، لافتا إلى أن هناك تداول حول تأجيل موعد المؤتمر.

وأشار خالد البلشي، إلى أنه تم تشكيل لجنة تنسيقية بشأن لجان المؤتمر، موضحا أنه تم إطلاق اسم دورة فلسطين على المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.

المؤتمر العام السادس

وتعقد نقابة الصحفيين الاجتماع التحضيرى الرابع للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف، والكتّاب الصحفيين لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، ووجهت النقابة الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية الراغبين فى المشاركة بالاجتماع.

وبدأت اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية عملها خلال الأسبوع الماضى، وسط مشاركة العشرات فى النقاشات، ووضع تصورات للتوصيات، التى يرى الصحفيون ضرورة العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.



واتسمت نقاشات الزملاء المشاركين بالحماس والجدية لوضع حلول ممكنة التطبيق للأزمات والمشكلات، التى تعانيها الصحافة المصرية منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بملفات الأجور وعلاقات العمل، ومستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى ملف الحريات والتشريعات.

وأوصى المشاركون في اجتماع لجنة اقتصاديات الصحافة، المكلفة بملفي الأجور وعلاقات العمل، بضرورة دعوة خبراء أجانب للمشاركة في أعمال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، بهدف الاطلاع على تجاربهم في هذا المجال.