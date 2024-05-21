الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جمال عبدالرحيم: مهنة الصحافة تعانى أزمات حديثة ظهرت مع التطورات التكنولوجية المتسارعة

جمال عبدالرحيم، سكرتير
جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين

قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن أزمات المهنة لا ترتبط بقانون النقابة الحالي، رغم وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، بما في ذلك تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية.

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نقيب الصحفيين يعلن تشكيل لجنة استشارية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية

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لجنة اقتصاديات الصحافة توصي بدعوة خبراء أجانب للمشاركة في أعمال مؤتمر نقابة الصحفيين

تعديل قانون النقابة

وأشار عبدالرحيم خلال كلمته في جلسات الإعداد للمؤتمر العام السادس، إلى أن تعديل قانون النقابة يتطلب موافقة الجمعية العمومية على أي تغييرات، لأنها الجهة المسئولة عن ذلك.

وأوضح عبدالرحيم، أن مهنة الصحافة تعاني من أزمات حديثة ظهرت مع التطورات التكنولوجية المتسارعة والقوانين الجديدة المنظمة للمهنة، من بينها التضييق على الصحفيين أثناء ممارسة عملهم في التصوير.

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين كانت قد تقدمت بمشروع قانون كامل لتنظيم العمل الصحفي، ولكنه تم تأجيله لصالح إصدار قوانين أخرى ساهمت في التضييق على الصحفيين.

وقال سكرتير عام النقابة: "هناك قوانين صدرت بالمخالفة للدستور، من بينها قانون الهيئات الصحفية، الذي لا يكفل استقلالها، رغم أن نصوص الدستور تؤكد استقلالية تلك الهيئات".

وأضاف: "كما نص القانون على حق الهيئة الوطنية للصحافة في دمج المؤسسات القومية، ما يهدد مستقبل العديد من الإصدارات الصحفية التي تمتلك تاريخًا طويلًا".

وأوصى المشاركون في اجتماع لجنة اقتصاديات الصحافة، المكلفة بملفي الأجور وعلاقات العمل، بضرورة دعوة خبراء أجانب للمشاركة في أعمال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، بهدف الاطلاع على تجاربهم في هذا المجال.

عقد ورش عمل وجلسات استماع للزملاء

كما دعا المشاركون في المناقشات التي انعقدت مؤخرا، إلى عقد ورش عمل وجلسات استماع للزملاء من المؤسسات الخاصة والقومية، للتعرف على المشكلات الاقتصادية التي تواجههم ودراسة وضع حلول لها.

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