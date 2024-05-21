"معركة يجب خوضها".. عصام كامل: لدينا تخوف من تعديل قانون نقابة الصحفيين

قال الكاتب الصحفي عصام كامل، إننا منذ نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات ونحن لدينا تخوف من تعديل قانون نقابة الصحفيين وبالتالي فهي معركة يجب خوضها، فليس هناك أقسى من الظرف الذي تمر به الصحافة الآن، حتى النصوص التي قد تحمي الصحفي وحرية الصحافة غير مفعلة.

نخوض معركة قانون النقابة

وأضاف خلال كلمته في الجلسة التحضيرية الرابعة للمؤتمر العام السادس للصحافة، المقرر انعقاده في يونيو المقبل، اليوم الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين، علينا أن نخوض معركة قانون النقابة التي ربما تكون جزءا من معركة أكبر تحرك هذه المياه الراكدة العفنة، متابعًا: "يجب أن نكون أكثر جرأة من أجل مصلحة هذا الوطن، حتى ونحن نناضل من أجل ممارسة علمنا فنحن نسهم بشكل كبير في الاستقرار".

وأشار «كامل» إلى واقعة منع وفد الاتحاد الإفريقي من تصوير كأس بطولة الكونفيدرالية في عدد من المناطق السياحية والتاريخية، رغم حصوله على كل التصاريح الرسمية، الأمر الذي جعلهم يلجأون إلى تأجير مركب لتصوير الكأس على ضفاف النيل، وحاولوا أيضًا التصوير داخل قصر البارون ولكنهم منعوا من شرطة السياحة، موضحًا أن الوفد على إثر هذه الممارسات كتب تقريرا مزعجا جدًا، وهو ما يشهده أيضًا المصورون الصحفيون خلال عملهم

المؤتمر العام السادس

وتعقد نقابة الصحفيين الاجتماع التحضيري الرابع للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف، والكتّاب الصحفيين لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية.

ووجهت النقابة الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية الراغبين فى المشاركة بالاجتماع.

وبدأت اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية عملها خلال الأسبوع الماضى، وسط مشاركة العشرات فى النقاشات، ووضع تصورات للتوصيات، التى يرى الصحفيون ضرورة العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.



واتسمت نقاشات الزملاء المشاركين بالحماس والجدية لوضع حلول ممكنة التطبيق للأزمات والمشكلات، التى تعانيها الصحافة المصرية منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بملفات الأجور وعلاقات العمل، ومستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى ملف الحريات والتشريعات.