الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"معركة يجب خوضها".. عصام كامل: لدينا تخوف من تعديل قانون نقابة الصحفيين

الكاتب الصحفي عصام
الكاتب الصحفي عصام كامل

قال الكاتب الصحفي عصام كامل، إننا منذ نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات ونحن لدينا تخوف من تعديل قانون نقابة الصحفيين وبالتالي فهي معركة يجب خوضها، فليس هناك أقسى من الظرف الذي تمر به الصحافة الآن، حتى النصوص التي قد تحمي الصحفي وحرية الصحافة غير مفعلة.

txt

"الصحفيين" تعلن قواعد جديدة لانتساب الزملاء بالخارج وأساتذة الصحافة والإعلام

txt

نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات اعتداء على الدستور والقانون

نخوض معركة قانون النقابة

وأضاف خلال كلمته في الجلسة التحضيرية الرابعة للمؤتمر العام السادس للصحافة، المقرر انعقاده في يونيو المقبل، اليوم الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين، علينا أن نخوض معركة قانون النقابة التي ربما تكون جزءا من معركة أكبر تحرك هذه المياه الراكدة العفنة، متابعًا: "يجب أن نكون أكثر جرأة  من أجل مصلحة هذا الوطن، حتى ونحن نناضل من أجل ممارسة علمنا فنحن نسهم بشكل كبير في الاستقرار".

 

وأشار «كامل» إلى واقعة منع وفد الاتحاد الإفريقي من تصوير كأس بطولة الكونفيدرالية في عدد من المناطق السياحية والتاريخية، رغم حصوله على كل التصاريح الرسمية، الأمر الذي جعلهم يلجأون إلى تأجير مركب لتصوير الكأس على ضفاف النيل، وحاولوا أيضًا التصوير داخل قصر البارون ولكنهم منعوا من شرطة السياحة، موضحًا أن الوفد على إثر هذه الممارسات كتب تقريرا مزعجا جدًا، وهو ما يشهده أيضًا المصورون الصحفيون خلال عملهم

المؤتمر العام السادس

وتعقد نقابة الصحفيين الاجتماع التحضيري الرابع للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف، والكتّاب الصحفيين لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية.

ووجهت النقابة الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية الراغبين فى المشاركة بالاجتماع.

وبدأت اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية عملها خلال الأسبوع الماضى، وسط مشاركة العشرات فى النقاشات، ووضع تصورات للتوصيات، التى يرى الصحفيون ضرورة العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.


واتسمت نقاشات الزملاء المشاركين بالحماس والجدية لوضع حلول ممكنة التطبيق للأزمات والمشكلات، التى تعانيها الصحافة المصرية منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بملفات الأجور وعلاقات العمل، ومستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى ملف الحريات والتشريعات.

رئيس تحرير جريدة وموقع فيتو تعديل قانون النقابة نقابة الصحفيين الصحافة وحرية الصحافة

مواد متعلقة

غدًا.. "اقتصاديات الصحافة" تعقد اجتماعها الثانى للتحضير للمؤتمر العام لنقابة الصحفيين

برنامج حكايتي | زينة وفوانيس وسهر للفجر.. خالد البلشي نقيب الصحفيين يحكي ذكرياته مع رمضان

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

عاجل.. المدعى العام لـ"الجنائية الدولية" يتلقى تهديدات من مسئولين أمريكيين حال استهداف إسرائيل

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

«عدل ربنا لازم يمشي»..القمار يقود مدرس فيزياء لحبل المشنقة بالدقهلية

جنسية الجبل الأسود.. "تارا عماد" تحقق أمنية والدتها بعد وفاتها

"الأعلى للثقافة" يُعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى