نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات اعتداء على الدستور والقانون

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، رفضه قرار وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات، والتعامل مع الصحافة باعتبارها خطبة جمعة موحدة، لافتًا إلى أن قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات هو مُقيد لحرية الصحافة، ويعتدي على الدستور والقانون.

وأشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، إلى أن وزارة الأوقاف ليس من حقها الإعلان عن ضوابط تخص الصحفيين، وهو حق أصيل للنقابة.

وأردف أن موضوع الجنازات طرح من فترة، والنقابة أحضرت الأطراف ذات الصلة بهذا الشأن لوضع ضوابط، مؤكدًا أن نقابة الصحفيين ترفض انتهاك الحياة الشخصية، لكن لا يجوز لوزارة الأوقاف أن تفرض قيودًا على الصحافة.

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