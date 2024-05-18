السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الديهي" يرد على شائعات الإخوان الصهيونية ومزاعم تراجع مصر عن موقفها بمحكمة العدل

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الشائعة المغرضة المسمومة التي تزعم تراجع مصر عن الانضمام لجنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، قد تكون مجهولة المصدر لا نعرف من أطلقها، لكننا نعرف من روج لها.

ولفت الديهي، خلال برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "تن"، إلى أن من أعاد إنتاج الشائعة وروج لها هم الذباب الإلكتروني، وكتائب الإخوان الإلكترونية، وعلى رأسهم محمد ناصر وعمرو واكد.

وأضاف الديهي: "أشبال الشيطان شغالين هجوم على مصر، وبقول لمحمد ناصر، هل تستقي أخبارك من هيئة البث الإسرائيلية؟  تستند في برنامجك الحقير على هيئة البث الإسرائيلية؟".

وأردف: "هذه نماذج من نعيق البوم الإخواني، شائعات إخوانية مغرضة مريضة، شغالين يقولوا شفتوا مصر تراجعت ومتقدرش تزعل إسرائيل".

وأشار الديهي، إلى أن مصدر مصري رفيع المستوى أكد أنه لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب إفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

 

مصدر رفيع المستوى: لا صحة للمزاعم الإسرائيلية بشأن تراجع مصر عن انضمامها لدعوى جنوب إفريقيا ضد تل أبيب بمحكمة العدل

نشأت الديهي جنوب أفريقيا تراجع مصر محمد ناصر محمد ناصر وعمرو واكد

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