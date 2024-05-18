"الديهي" يرد على شائعات الإخوان الصهيونية ومزاعم تراجع مصر عن موقفها بمحكمة العدل

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الشائعة المغرضة المسمومة التي تزعم تراجع مصر عن الانضمام لجنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، قد تكون مجهولة المصدر لا نعرف من أطلقها، لكننا نعرف من روج لها.

ولفت الديهي، خلال برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "تن"، إلى أن من أعاد إنتاج الشائعة وروج لها هم الذباب الإلكتروني، وكتائب الإخوان الإلكترونية، وعلى رأسهم محمد ناصر وعمرو واكد.

وأضاف الديهي: "أشبال الشيطان شغالين هجوم على مصر، وبقول لمحمد ناصر، هل تستقي أخبارك من هيئة البث الإسرائيلية؟ تستند في برنامجك الحقير على هيئة البث الإسرائيلية؟".

وأردف: "هذه نماذج من نعيق البوم الإخواني، شائعات إخوانية مغرضة مريضة، شغالين يقولوا شفتوا مصر تراجعت ومتقدرش تزعل إسرائيل".

وأشار الديهي، إلى أن مصدر مصري رفيع المستوى أكد أنه لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب إفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.