السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقيب الزراعيين يكشف سبب هجوم الغربان فى الإسماعيلية وطرق مكافحتها

السيد خليل، نقيب
السيد خليل، نقيب الزراعيين بالإسماعيلية

كشف السيد خليل، نقيب الزراعيين بالإسماعيلية، سبب هجوم الغربان على المدن في محافظة الإسماعيلية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري" المذاع على قناة "المحور"، إن الغربان تتغذى على الفئران والثعابين، والطيور الجارحة تتغذى على الغربان، ومع اختلال التوازن البيئي، ونقص عدد الفئران والثعابين، وكذلك اختفاء الطيور الجارحة، كثرت أعداد الغربان، وتوجهت إلى المدن لتتغذي على أكوام القمامة.

ولفت إلى أن مديرية الزراعة والطب البيطري، تقوم بالحد من وجود الغربان بعدة طرق بيولوجية وكيماوية، حيث تقوم بالمكافحة البيولوجية في شهري مارس وأبريل، من خلال محاولة إزالة البيض والفقس الصغير من الأعشاش، وبالتالي تكون الأعداد أقل في الموسم المقبل، بينما في الصيف يتم التعامل كيماويا، من خلال وضع السموم المناسبة في الخبز والسمك الصغير، والطعمية، والبطيخ، لأنها الأغذية التي تتوجه لها الغربان، في حال لم تجد القمامة.

وأوضح أن الأهالي يستخدمون سموما توفرها وزارة الزراعة والطب البيطري، ويضعونها في الخبز.

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