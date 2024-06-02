"خطة النواب": موازنة مصر للعام المالى 2024-2025 هى الأصعب تاريخيا (فيديو)

قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة مصر للعام المالي 2024/2025 أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، موضحًا أن هذه الموازنة هي الأصعب في تاريخ البلاد، نظرًا للأزمة الاقتصادية والأداء غير الإيجابس الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة.

وأكد النائب في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، أن استخدامات الموازنة قد ارتفعت إلى 5.5 تريليون جنيه، مقارنةً بعام 2018 الذي كانت فيه تريليون و488 مليار جنيه، مشيرًا إلى أهمية تبني رؤية جديدة للتعامل مع الموازنة العامة للدولة.

وفيما يتعلق بالتفاصيل، أوضح أنه يبلغ نسبة الأجور في الموازنة الحالية 10.4%، ونسبة الدعم 11.5%، بينما يبلغ الإنفاق العام 16%.

وفي ختام حديثه، أكد النائب أن 62% من الإنفاق العام يُخصص لسداد الديون، وهذا يعني أن كل 100 جنيه يتم صرفها، يذهب منها 62 جنيهًا لسداد الديون فقط.