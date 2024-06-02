الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"فهمى": خطاب بايدن يؤكد رغبة إسرائيل فى التوصل لاتفاق لوقف النار بغزة

نبيل فهمي وزير الخارجية
نبيل فهمي وزير الخارجية المصرية السابق

أكد نبيل فهمي، وزير الخارجية المصرية السابق، أن أزمة قطاع غزة تشكل جزءًا من الصراع العربي الإسرائيلي، وأنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة دون حل جذري.

أشار "فهمي"، في حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، إلى جهود مصر في خلق توافق بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أن الوصول لحل نهائي لنزاع الحرب يتطلب محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة لإسرائيل حول الحرب، أوضح "فهمي" أن البيان الصادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشير إلى رغبة إسرائيل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والبدء في التفاوض.

وأكد أن الوضع الراهن يتطلب تهدئة التوترات قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة، وأن دعوة الكونجرس لنتنياهو ليست بالضرورة ترحيبًا به، موضحًا أن مصر تؤيد أي حلًا يضمن وقف إطلاق النار وحماية الأرواح، حتى لو تضمن ذلك تبادل الرهائن، مع الحرص على وجود ضمانات للالتزام بوقف الحرب.

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