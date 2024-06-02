الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024

إجازة عيد الأضحى
إجازة عيد الأضحى

‏يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل، عن عدد الأيام المتبقية على  عيد الأضحى المبارك وذلك لعام ٢٠٢٤، فينظر المواطنين موعد عيد الأضحى المبارك، خاصة أن الإجازة المتعلقة بعيد الأضحى المبارك تصل إلى على تسعة أيام كاملة وهو ما يزيد من بحث المواطنين عن موعد تلك الإجازة.

وتعتبر إجازة عيد الأضحى المبارك من أطول الإجازات خلال هذا الموسم؛ لذا ينتظرها المواطنين بشكل كبير خاصة الموظفين والعاملين حيث يبحث عن إجازة طويلة تساعد تساعدهم في الإسترخاء والاستمتاع ونوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة المتعلقة بموعد اجازة عيد الأضحي المبارك.
 

موعد إجازه عيد الأضحى 2024 

وبذلك تبدأ إجازة عيد الأضحى من السبت 15 يونيو وتستمر لمدة 4 ايام وهو عدد ايام العيد الكبير مثلما نحصل عليه هذا العام.

ولكن يكون حساب عدد ايام اجازة عيد الأضحى هذا مختلفة، حيث تبدأ من يوم الجمعة 14 يونيو 2024 وهو عطلة أسبوعية.

السبت 15 يونيو 2024 عطلة أسبوعية والموافق فلكيًا وقفة عرفة.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى الرسمية من الأحد 16 يونيو إذا ثبت هذا الموعد فلكيًا وتستمر حتى الأربعاء 19 يونيو 2024 ومن المتوقع أن يتم تبديل إجا وقفة عرفة بحيث تكون الخميس الموافق 20 يونيو بدلا من السبت 15 يونيو باعتباره عطلة اسبوعية بالفعل.

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إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر

وبذلك من المتوقع أن يكون مجموع إجازة عيد الاضحى المبارك هذا العام والتي تبدأ من الجمعة 14 يونيو 2024 وتستمر حتى السبت 22 يونيو 2024 تسع أيام يمكن استثمارهم بالشكل المناسب بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن ايام إجازة عيد الأضحى رسميًا، وتكون اجازة مدفوعة الاجر للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال، يعقبها اعلان وزير العمل حسن شحاتة عن اجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالقطاع الخاص. 

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