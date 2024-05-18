غدًا.. "اقتصاديات الصحافة" تعقد اجتماعها الثانى للتحضير للمؤتمر العام لنقابة الصحفيين

تعقد لجنة اقتصاديات الصحافة، المكلفة بملفي الأجور وعلاقات العمل، اجتماعها الثاني غدًا الأحد، الساعة الثالثة عصرًا، في قاعة اللجان بالدور الثالث لنقابة الصحفيين، استعدادًا للمؤتمر العام السادس.

ووجهت اللجنة الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الانضمام إليها لتعزيز مناقشاتها واقتراح خبراء فاعلين لأعمالها.

في اجتماعها السابق، ناقشت اللجنة أوضاع الأجور داخل المؤسسات الصحفية وعلاقات العمل فيها، بالإضافة إلى موضوعات متعلقة باقتصاديات المهنة.

وأوصى المشاركون بإنشاء قاعدة بيانات للأوضاع الاقتصادية للصحفيين، كما دعوا إدارات المؤسسات الصحفية للمشاركة في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.

وتستمر الأعمال التحضيرية للمؤتمر حتى موعد انعقاده في يونيو المقبل، حيث تعقد النقابة اجتماعًا مع رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف والمواقع المصرية للتحضير للمؤتمر ومناقشة جميع الرؤى المتعلقة بالصحافة المصرية.

كما سيعلن مجلس النقابة عن الأمانة العامة للمؤتمر خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى المجلس الاستشاري، الذي سيضم أسماءً بارزة وقامات صحفية من صناع الصحافة المصرية وشيوخ المهنة، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية.

تصورات للتوصيات

وبدأت اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية عملها خلال الأسبوع الماضى، وسط مشاركة العشرات فى النقاشات ووضع تصورات للتوصيات، التى يرى الصحفيون ضرورة العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

واتسمت نقاشات الزملاء المشاركين بالحماس والجدية لوضع حلول ممكنة التطبيق للأزمات والمشكلات، التى تعانيها الصحافة المصرية منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بملفات الأجور، وعلاقات العمل، ومستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى ملف الحريات والتشريعات، التى ناقشها الزملاء فى ظل تأكيد نقيب الصحفيين خالد البلشى أن ملف تعديل قانون النقابة لن يكون إلا داخل أروقة نقابة الصحفيين، وعن طريق الجمعية العمومية للصحفيين.

وعقدت لجان "مستقبل صناعة الصحافة واقتصاديات الصحافة والحريات والتشريعات" اجتماعاتها بمقر النقابة فى توقيتات مختلفة لضمان مشاركة الزملاء فى أعمال اللجان الثلاث، وشهدت الاجتماعات تقديم العديد من أوراق العمل، التى تتعلق بالأزمات الرئيسية، والأزمات التى تعانيها الصحافة المصرية مع وضع تصورات لحلول لها.

وناقش الزملاء فى اللجان الثلاث، التى تم تحديدها بناءً على عدة اجتماعات تحضيرية شارك فيها الزملاء بالجمعية العمومية، واتفقوا خلالها على أن تكون المحاور الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية هى: مستقبل صناعة الصحافة، واقتصاديات الصحافة، والحريات والتشريعات على أن يدرج تحت هذه المحاور الثلاث كل النقاط المتعلقة بالأزمات والمشكلات، التى تعانيها الصحافة المصرية والصحفيون المصريون.

وشهدت لجنة الحريات والتشريعات فى اجتماعها نقاشات واسعة حول القوانين ذات الصلة بالصحافة والإعلام، وبينها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والإجراءات الجنائية، ومكافحة الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، كما شهدت لجنة اقتصاديات الصحافة نقاشات حول الأجور والأحوال الاقتصادية للصحفيين، وعلاقات العمل فى المؤسسات الصحفية وضماناتها القانونية فى ضوء الواقع، الذى يعيشه الزملاء داخل مؤسساتهم، بالإضافة لاقتصاديات صناعة الصحافة، وتناول الزملاء فى اجتماعاتهم تصورات الحلول اللازمة لإنقاذ الصحافة الورقية، وملف الصحافة الإلكترونية، والزملاء العاملين بالمواقع الإلكترونية.