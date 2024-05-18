السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقيب المحامين يصدر قرارًا بصرف معاش الدفعة الواحدة ومصروفات الجنازة لمحامين متوفيين

عبدالحليم علام نقيب
عبدالحليم علام نقيب المحامين

أصدر عبدالحليم علام،  نقيب المحامين، قرارًا بصرف معاش الدفعة الواحدة ومصروفات الجنازة، لأسرة المرحوم محمود مجدي المحامي بالقليوبية، والذي وافته المنية أمس أثناء تأديته لعمله بمحكمة بنها، وكذلك لأسرة نها عبد الودود بخواجي المحامية بسوهاج والتي توفيت إثر حادث أليم.

 

كما وجه نقيب المحامين، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المعاش المستحق لأسر المحامين الراحلين دون مطالبة الورثة بأي أوراق أو مستندات.

 

وتقدم النقيب عبدالحليم علام وأعضاء مجلس النقابة العامة، بخالص التعازي لأسرة الراحلين، داعين الله تعالى لهم بالرحمة والمغفرة، ولأسرتهم بالصبر والسلوان.

 

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نقيب المحامين يلتقى رئيس محكمة شبين الكوم لبحث سبل التعاون المشترك

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نقيب المحامين: وقف القيد ليس له علاقة بأكاديمية المحاماة

 

نقيب المحامين يلتقي رئيس محكمة شبين الكوم لبحث سبل التعاون المشترك

 

فيما التقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بالمستشار إبراهيم أبوزهرة، رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائيةـ رئيس الاستئناف، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وماهر حمودة، نقيب المنوفية، وعدد من أعضاء مجلس نقابة محامين المنوفية.

 

في بداية اللقاء رحب المستشار إبراهيم أبوزهرة، رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، بالنقيب العام عبدالحليم علام، لحضوره لمجمع محاكم شبين الكوم، وحرصه على متابعة كل ما يتعلق بمنظومة التقاضي بما يخدم المحامين.


وثمن المستشار إبراهيم أبوزهرة، خلال لقائه نقيب المحامين، العلاقة الوطيدة بين القضاة والمحامين بمحافظة المنوفية، مؤكدًا أن المحامين شركاء القضاة في تحقيق العدالة.

 

من جانبه أشاد نقيب المحامين بالدور الذي يقوم به المستشار إبراهيم أبوزهرة، في تذليل العقبات أمام المحامين، والاستجابة إلى مطالبهم المشروعة.

 

وأكد عبدالحليم علام، عمق العلاقة بين القضاة والمحامين باعتبارهم طرفي العدالة.

 

وتبادل نقيب المحامين، الحديث مع المستشار إبراهيم أبوزهرة، حول الأمور التي تهم المحامين.

 

وبحث اللقاء أوجه التعاون بين وزارة العدل ونقابة المحامين، وتذليل المعوقات والتصدي لجميع المشاكل التي تطرأ للقضاء عليها في مهدها.

عبدالحليم علام نقيب المحامين المحامين المعاش المستحق مجلس النقابة

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