"حريات الصحفيين": قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات مخالف للقانون والدستور

قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات، إن المصوريين الصحفيين يتعرضون لانتهاكات خلال ممارسة عملهم، مشددًا على أن قرار وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات داخل المساجد، وخارجها، مخالف للقانون والدستور.

وأضاف محمود كامل خلال كلمة له فى المؤتمر الذى تعقده لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أنه ليس من حق وزارة الأوقاف أن تضع ضوابط للتصوير، مشيرًا إلى أن قرار وزارة الأوقاف هو والعدم سواء.

وزير الأوقاف لا يستطيع منع المصور والصحفيين من أداء عملهم

وشدد محمود كامل على أن وزير الأوقاف لا يستطيع منع المصور والصحفيين من أداء عملهم، لافتًا إلى أنه تم وضع ضوابط صارمة لتغطية الجنازات والعزاءات سيتم الإعلان عنها.

وأعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن تنظيم مؤتمر صحفي بالتنسيق مع شعبة المصورين الصحفيين للرد على تصاعد استهداف المصورين الصحفيين في حملة كان آخرها القرار الصادر من وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات داخل المساجد، وخارجها.

ويتضمن المؤتمر كلمات لممثلي شعبة المصورين الصحفيين، وعدد من الزملاء المصورين للحديث عن الانتهاكات، التي يتعرضون لها خلال ممارستهم عملهم الصحفي.

كما سيتم الإعلان عن ضوابط صارمة خاصة بتصوير الجنازات، والعزاءات الخاصة بالشخصيات العامة، وكذلك الإعلان عن تنظيم عدد من الدورات وورش العمل للزملاء المصورين (نقابين وغير نقابيين) تتعلق بقواعد التصوير الصحفي في الأماكن العامة، والحقوق القانونية والسلامة المهنية، إضافة للإعلان عن عقد ورشة عن صحافة الموبايل للمحترفين، وكيفية تمييز صحفي الموبايل المحترف، وكذلك دورات للقائمين على إدارة أقسام السوشيال ميديا، والزملاء المحررين والمصورين بالأقسام نفسها.

وبدأت اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية عملها خلال الأسبوع الماضى، وسط مشاركة العشرات فى النقاشات ووضع تصورات للتوصيات، التى يرى الصحفيون ضرورة العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

واتسمت نقاشات الزملاء المشاركين بالحماس والجدية لوضع حلول ممكنة التطبيق للأزمات والمشكلات، التى تعانيها الصحافة المصرية منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بملفات الأجور، وعلاقات العمل، ومستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى ملف الحريات والتشريعات، التى ناقشها الزملاء فى ظل تأكيد نقيب الصحفيين خالد البلشى أن ملف تعديل قانون النقابة لن يكون إلا داخل أروقة نقابة الصحفيين، وعن طريق الجمعية العمومية للصحفيين.