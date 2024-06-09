الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقكم تزعلوا.. عزيز الشافعي يعلق على واقعة صفع عمرو دياب

الشافعي ودياب
الشافعي ودياب

علق الشاعر والملحن الموسيقي عزيز الشافعي على واقعة صفع  عمرو دياب لأحد الشباب عندما حاول الاقتراب منه والتصوير معه خلال تواجده في حفل زفاف.

ونشر الشافعي منشورا عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” قائلاً:“الناس اللي زعلانة من اللي حصل عندها حق تزعل طبعًا وتغضب والناس اللي ليها رأي تاني من حقها برضه وكل واحد حسب وجهة نظره".

وأضاف:"اللي بيستغلوا الموقف وبيصفوا حسابات  شخصيه مع الراجل وبيركبوا الموجة ويولعوا الدنيا دول ناس مثيرين للشفقة وهما عارفين نفسهم كويس”.

تفاصيل الأزمة 

بدأت الأزمة مع عمرو دياب بعد انتشار مقطع فيديو من حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، الذي أقيم مساء أمس الأول، وظهرت في الفيديو محاولات معجب لالتقاط صورة مع عمرو دياب بعد انتهاء فقرته ليقوم بصفعه على وجهه.

وحرر محامي عمرو دياب محضرا بشرطة السياحة بالقاهرة ضد شخص اتهمه الفنان بقرصه ومضايقته في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

وقال محامي عمرو دياب في النيابة إن الشاب تعمد مضايقة الفنان بالتطفل عليه وجذبه من أجل التقاط صورة معه، وقام بوضع الهاتف في وجهه عنوة، وقرصه من جنبه، مؤكدًا أن موكله يرحب بشكل دائم بكل المعجبين ولا يغضبه تصويرهم معه ولكن كل شيء بحدود وأصول.

من ناحيته، قال سعد أسامة على منصات التواصل إنه سيتخذ إجراءاته القانونية ضد الهضبة بعد واقعة الصفع التي جرت أمام الجميع، وأنه سيقدم فيديوهات تدعم موقفه القانوني، مطالبًا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الفنان عمرو دياب، خاصة أنه من أصول صعيدية وأسرته مستاءة مما حدث.

الشاعر والملحن الموسيقي عزيز الشافعي عزيز الشافعي عمرو دياب حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي محمد السعدي

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