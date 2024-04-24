بدء اجتماع "الصحفيين" و"المهن التمثيلية" لمناقشة ضوابط تغطية الجنازات

بدأ منذ قليل، الاجتماع المشترك الذى يعقده مجلس نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية، بمقر نقابة الصحفيين، لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية للجنازات والعزاءات.

شارك فى الاجتماع، خالد البلشى نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم وحسين الزناتى ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد الجارحى من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنان أحمد سلامة.

ويعقد مجلسا نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية بالإضافة إلى المكتب التنفيذى لشعبة المصورين الصحفيين، اليوم الأربعاء، اجتماعا مشتركا لوضع ضوابط تغطية الجنازات.

تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع

يأتي ذلك نظرًا للأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين والإعلاميين والرياضيين والشخصيات العامة، التى تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.

وتواصلت نقابة الصحفيين مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وذلك لعقد اجتماع عاجل اليوم فى مقر نقابة الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلسى النقابتين، والمكتب التنفيذى لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية.

ودعت نقابة الصحفيين، الزملاء الصحفيين إلى وقف تغطية الجنازات والعزاءات، وذلك لحين وضع ضوابط ممارسة التغطية والمتابعة لأي حدث من هذا النوع، لتحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين.

وتؤكد النقابة احترامها لمشاعر أسر وأصدقاء المتوفين من كل الفئات، فإنها تشدد أيضا على أن تغطية الجنازات والعزاءات عمل صحفي يوثق حدثا يهم الجمهور ويؤرشف لحظات قد تكون لها أهميتها مستقبلا.