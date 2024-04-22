"المهندسين" تعقد الاجتماع الأول لمناقشة مقترح لائحة مزاولة المهنة

عقدت لجنة مزاولة المهنة الاجتماع الأول ضمن جلساتها الحوارية لعرض مشروع لائحة ممارسة المهنة على أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأنها.

حضر الاجتماع المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، و الدكتور أحمد البدوي وكيل النقابة ورئيس لجنة مزاولة المهنة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، وعشرات من أعضاء الجمعية العمومية،

و استعرض المهندس سامي تُرك منسق لجنة لائحة مزاولة المهنة بـنقابة المهندسين، مكونات مشروع اللائحة المطروح للحوار المجتمعي، والمراجع المستخدمة فى إعدادها، وآليات تفعيلها، وعدَّد النتائج المتوقعة بعد إصدارها.

النقابة توقفت عن إصدار لائحة مزاولة المهنة منذ عام 1974

وأوضح المهندس علاء ريحان عضو لجنة مزاولة المهنة وعضو لجنة اللائحة، أن النقابة توقفت عن إصدار لائحة مزاولة المهنة منذ عام 1974، فكل لوائح مزاولة المهنة صدرت خلال الفترة من 1946 وحتى 1974، وبعدها لم تصدر لوائح رسمية لمزاولة المهنة في نقابة المهندسين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مواد اللائحة، ودارت مناقشات موسعة حولها وإبداء الآراء والمقترحات بشأنها، وقام الحضور بتسليم ملاحظاتهم مكتوبة للجنة لدراستها وعمل التعديلات اللازمة قبل عرضها على الجمعية العمومية غير العادية للنقابة لإقرارها واعتمادها.

ومن المقرر عقد اجتماعات تالية بحضور مهندسي نقابات فرعية أخرى، حيث سيشهد السبت القادم 27 أبريل 2024 الاجتماع الثاني بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، بمشاركة النقابات الفرعية بالإسكندرية والدقهلية والبحيرة ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ ومرسى مطروح.

وطرحت نقابة المهندسين، مشروع لائحة مزاولة المهنة للحوار المجتمعي، بين أعضاء الجمعية العمومية.

لائحة ممارسة مهنة الهندسة هي الأحكام والضوابط الصادرة عن النقابة لتنظيم ممارستها

وقالت النقابة إن لائحة ممارسة مهنة الهندسة هي الأحكام والضوابط الصادرة عن النقابة لتنظيم ممارسة المهنة والقواعد المنظمة المعتمدة من المجلس طبقا للقانون والنظام الداخلي والتي تحدد التخصصات الهندسية لكل شعبة ومجالات ممارسة المهندس للمهنة وتنظم العلاقات المهنية بين أعضاء النقابة والجهات المختلفة في جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة، كما تحدد الأحكام والضوابط واجبات أعضاء النقابة ومسئولياتهم في مختلف ميادين الممارسة.

كما تنظم اللائحة أسس التدريب ومتابعة تأهيلهم. وتحدد الفئات الهندسية وأسس اجتيازها وحجم ونوعية الأعمال لكل عضو من أعضاء النقابة طبقا لفئته الهندسية ومجال ممارسته المهنة.