الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

إغلاق باب الطعون والتنازلات في انتخابات المؤسسات الصحفية القومية

عبدالصادق الشوربجي
عبدالصادق الشوربجي

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات المؤسسات الصحفية القومية برئاسة المستشار عادل بريك، المستشار القانوني للهيئة الوطنية للصحافة، والمشكلة بقرار من الهيئة، إغلاق باب الطعون والتنازلات في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الإثنين الموافق 22 أبريل 2024، على أن يكون فحص الطعون والتنازلات يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 23 و24 أبريل 2024.

وتعلق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بمقر المؤسسات الصحفية القومية صباح يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024.

وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 29-4-2024 حتى يوم الأربعاء الموافق 8-5-2024، على أن يبدأ الصمت الانتخابي اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9-5-2024، ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات على مدار أيام 13، 16، 19 و22 مايو 2024 بالمؤسسات الصحفية القومية، ويتم إعلان النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 26 -5-2024.

لجنة للإشراف على الانتخابات

وشكّلت الهيئة لجنة للإشراف على الانتخابات برئاسة عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، وعضوية كل من الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عبدالعزيز، وأسامة أبوباشا، والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسي الأمين العام للهيئة، ومدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة.

ومن المقرر أن تتم  الانتخابات في مؤسسة الأهرام يوم 13 مايو 2024، يعقبها الانتخابات في مؤسستي أخبار اليوم، ودار الهلال يوم  16 مايو 2024، ثم مؤسستي دار التحرير، وروزاليوسف يوم 19 مايو 2024، وأخيرا دار المعارف، والشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط يوم 22 مايو 2024، وسيتم إعلان النتيجة يوم  26 مايو 2024.

وأكدعبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، كما تستهدف إجراء الانتخابات بأعلى معايير النزاهة والحيادية والشفافية.

وأشار الشوربجي إلى أنه تم توجيه المؤسسات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير الإجراءات وعملية الانتخابات لتخرج في سهولة ويسر حتى تعبر النتيجة النهائية عن إرادة وتطلعات العاملين بالمؤسسات، صحفيين وإداريين وعمال.

اللجنة العليا للإشراف على انتخابات المؤسسات الصحفية المؤسسات الصحفية القومية انتخابات المؤسسات الصحفية الطعون والتنازلات المستشار عادل بريك عادل بريك المستشار القانوني للهيئة

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