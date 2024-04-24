الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

اليوم.. اجتماع مشترك بين "الصحفيين" و"المهن التمثيلية" لوضع ضوابط تغطية الجنازات

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

يعقد مجلسا نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية بالإضافة إلى المكتب التنفيذى لشعبة المصورين الصحفيين، اليوم الأربعاء، اجتماعا مشتركا لوضع ضوابط تغطية الجنازات.

 

txt

الباز ينتقد بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن تغطية الجنازات: يسىء للصحفيين

txt

الباز: عائلة صلاح السعدنى مدينة باعتذار للصحفيين والإعلاميين

جنازات المشاهير

يأتي ذلك نظرًا للأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين والإعلاميين والرياضيين والشخصيات العامة، التى تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.

 

وتواصلت نقابة الصحفيين مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وذلك لعقد اجتماع عاجل اليوم فى مقر نقابة الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلسى النقابتين، والمكتب التنفيذى لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية.

ودعت نقابة الصحفيين، الزملاء الصحفيين إلى وقف تغطية الجنازات والعزاءات، وذلك لحين وضع ضوابط ممارسة التغطية والمتابعة لأي حدث من هذا النوع، لتحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين.

وتؤكد النقابة على احترامها لمشاعر أسر وأصدقاء المتوفيين من كل الفئات، فإنها تشدد أيضا على أن تغطية الجنازات والعزاءات عملا صحفيا يوثق حدث يهم الجمهور ويؤرشف لحظات قد تكون لها أهميتها مستقبلا.

الصحفيين الجنازات المصورين الصحفيين المهن التمثيلية نقابة وقف تغطية الجنازات والمهن التمثيلية نقيب المهن التمثيلية نقابة الصحفيين

مواد متعلقة

الثلاثاء.. "الصحفيين" تحتفل بإطلاق مشروع تطوير مركز التدريب وإعادة افتتاح الاستديوهات

إغلاق باب الطعون والتنازلات في انتخابات المؤسسات الصحفية القومية

محدد لنظرها 7 مايو أمام الجنايات.. القصة الكاملة لأزمة "محامين الشرقية"

"الوطنية للصحافة" تكرم رؤساء مجالس الإدارات والتحرير السابقين (صور)

"المهندسين" تعقد الاجتماع الأول لمناقشة مقترح لائحة مزاولة المهنة

طارق النبراوى: جهود حثيثة لإنجاز لائحة مزاولة مهنة الهندسة قبل عرضها على الجمعية العمومية

وكيل نقابة المهندسين: لائحة تنظيم المهنة قابلة للنقاش والتعديل والمراجعة

"الصحفيين" تعلن فتح باب التقديم لحصول ذوى الإعاقة من أعضائها على مساهمة لتحسين الدخل

الأكثر قراءة

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

انخفاض مبشر.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 بالجنيه المصرى وبالدولار

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

فتيات حلوان والصف.. لغز الاختفاء يتكشف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك