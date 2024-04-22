الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الباز ينتقد بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن تغطية الجنازات: يسىء للصحفيين

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، رئيس تحرير جريدة "الدستور"، إنه حين قرأ بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن منع تصوير وتغطية الجنازات، قرر على الفور كتابة منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، والذي أشار فيه إلى رأيه الواضح بأن أي فنان مصري كبير ليس ملكا لأسرته فقط، بل لجمهوره ومتابعيه أيضًَا.

وأضاف الباز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن المشكلة الأساسية بالنسبة له كانت موقف نقابة المهن التمثيلية في صياغة هذا البيان الذي يراه حاملا للإساءة البالغة بشأن الصحفيين والإعلاميين بشكل أساسي.

وأضاف أن البيان ليس مبنيا على حقيقة، لأنه يوجد تجاهل لما يحدث على أرض الواقع، حيث إن هناك صفحات إلكترونية عديدة ليست تابعة للمؤسسات الصحفية المعتمدة، وهم من يذهبون إلى جنازات الفنانين ويحاولون الحصول على تصريحات من نجوم الفن في أثناء مراسم العزاء، وذلك بهدف تحقيق مكاسب مالية عبر صفحاتهم الشخصية.

التاسعة يوسف الحسيني محمد الباز القناة الأولى الباز نقابة المهن التمثيلية بيان نقابة المهن التمثيلية تغطية الجنازات منع تصوير وتغطية الجنازات فيسبوك جريدة الدستور الدستور الصحفيين جنازات الفنانين

الأكثر قراءة

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

عاجل.. حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان

عاجل|محاكمة الصحافة فى الجنازات.. القصة الكاملة لأزمة "آل السعدنى" مع صاحبة الجلالة

عاجل|دوي انفجارات بمحيط قاعدة أمريكية في حقل العمر بسوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل.. هكذا دخلت الأسلحة إلى غزة تحت عين وبرعاية جيش الاحتلال ورجاله

الاعلام العبرى: أى انسحاب للوسيط القطرى سيوجه ضربة  قاسمة لمفاوضات التبادل

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى