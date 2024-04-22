الباز ينتقد بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن تغطية الجنازات: يسىء للصحفيين

قال الإعلامي محمد الباز، رئيس تحرير جريدة "الدستور"، إنه حين قرأ بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن منع تصوير وتغطية الجنازات، قرر على الفور كتابة منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، والذي أشار فيه إلى رأيه الواضح بأن أي فنان مصري كبير ليس ملكا لأسرته فقط، بل لجمهوره ومتابعيه أيضًَا.

وأضاف الباز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن المشكلة الأساسية بالنسبة له كانت موقف نقابة المهن التمثيلية في صياغة هذا البيان الذي يراه حاملا للإساءة البالغة بشأن الصحفيين والإعلاميين بشكل أساسي.

وأضاف أن البيان ليس مبنيا على حقيقة، لأنه يوجد تجاهل لما يحدث على أرض الواقع، حيث إن هناك صفحات إلكترونية عديدة ليست تابعة للمؤسسات الصحفية المعتمدة، وهم من يذهبون إلى جنازات الفنانين ويحاولون الحصول على تصريحات من نجوم الفن في أثناء مراسم العزاء، وذلك بهدف تحقيق مكاسب مالية عبر صفحاتهم الشخصية.