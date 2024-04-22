الإثنين 22 أبريل 2024
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سياسي

وكيل نقابة المهندسين: لائحة تنظيم المهنة قابلة للنقاش والتعديل والمراجعة

جريدة الدستور

قال الدكتور المهندس أحمد البدوي، وكيل نقابة المهندسين، رئيس لجنة مزاولة المهنة، إن مقترح لائحة مزاولة المهنة الجديد تم طرحه للمناقشة في المجتمع الهندسي من خلال ندوات ولقاءات مباشرة وعبر الزووم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة إعداد مشروع مزاولة مهنة الهندسة من مجموعة الاجتماعات المزمع عقدها لعرض مشروع لائحة ممارسة المهنة على أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأنها، وذلك بحضور المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والأستاذ الدكتور أحمد البدوي، وكيل النقابة ورئيس لجنة مزاولة المهنة، والمهندس محمود عرفات، أمين عام النقابة.

مشروع مزاولة مهنة الهندسة

وأكد البدوي أن جميع الآراء التي تم طرحها خلال تلك المناقشات سيتم اتخاذها في الاعتبار، وأن بنود مقترح اللائحة قابلة للنقاش والتعديل والمراجعة، معلقا: هدفنا هو التوافق في وضع لائحة تحقق مصالح مهندسي مصر وتلبي رغباتهم وترضي طموحاتهم وترتقي بالمهنة.

ووجَّه الشكر لكل من شارك في إعداد مقترح اللائحة، مؤكدًا أن إعداد هذا المقترح تم عبر سنوات واحتاج إلى مجهود كبير.

وطرحت نقابة المهندسين مشروع لائحة مزاولة المهنة للحوار المجتمعي، بين أعضاء الجمعية العمومية، ومن المقرر عقد جلسات متخصصة للنقابات الفرعية لإبداء موقفهم منها.

وقالت النقابة إن لائحة ممارسة مهنة الهندسة هي الأحكام والضوابط الصادرة عن النقابة لتنظيم ممارسة المهنة والقواعد المنظمة المعتمدة من المجلس طبقا للقانون والنظام الداخلي التي تحدد التخصصات الهندسية لكل شعبة ومجالات ممارسة المهندس للمهنة وتنظم العلاقات المهنية بين أعضاء النقابة والجهات المختلفة في جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة، كما تحدد الأحكام والضوابط واجبات أعضاء النقابة ومسئولياتهم في مختلف ميادين الممارسة.

كما تنظم اللائحة أسس التدريب ومتابعة تأهيلهم. وتحدد الفئات الهندسية وأسس اجتيازها وحجم ونوعية الأعمال لكل عضو من أعضاء النقابة طبقا لفئته الهندسية ومجال ممارسته المهنة.

لجنة مزاولة المهنة نقيب المهندسين نقابة المهندسين المهندس طارق النبراوي وكيل نقابة المهندسين

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