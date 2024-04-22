"الصحفيين" تعلن فتح باب التقديم لحصول ذوى الإعاقة من أعضائها على مساهمة لتحسين الدخل

أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن فتح باب التقديم للصحفيين ذوي الإعاقة من الحاملين بطاقة الخدمات المتكاملة، للحصول على مساهمة تحسين الدخل، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارًا من غد الثلاثاء 23 أبريل حتى الثلاثاء 7 مايو، تنفيذًا لقرار مجلس النقابة وقرار الجمعية العمومية بمنح ذوي الإعاقة من أعضاء النقابة مساهمة تحسين دخل شهري تساوي بدل البطالة، على أن تجدد كل عام وفق مستجدات الحالة الصحية والوظيفية للمستحق، وإلزام لجان المجلس بتمييز إيجابي لهم وأسرهم فيما يقدم لأعضاء النقابة من خدمات.

وأكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن قضية ذوي الإعاقة تحظى بأولوية على أجندة اجتماعات مجلس النقابة، الذي لن يدخر أي جهد ممكن لنيل الزملاء حقوقهم المشروعة، وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.

فتح مكتب تأهيل داخل النقابة

وأشار "البلشي" إلى أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن فتح مكتب تأهيل داخل النقابة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل حل كل المشكلات وتقديم كل الخدمات للصحفيين وأسرهم من ذوي الإعاقة.

وأوضح "البلشي" أن تقديم الطلبات سيكون بمكتب نقيب الصحفيين بالدور الثالث بشرط عدم حصول المتقدم على بدل بطالة، وتقديم صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة على أن يتم الاطلاع على الأصل عند تقديم الطلبات في مواعيد العمل الرسمية بالنقابة.

على صعيد آخر أغلق مجلس النواب، باب المناقشة في مشروع قانون التأمين الموحد، على أن تتم مناقشة المواد المستحدثة والمواد المؤجلة للمناقشة بجلسة الغد الثلاثاء.

وأضاف جبالي أن جلسة الغد ستشهد أيضًا الاستماع إلى البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، حيث من المقرر أن يلقي وزير المالية د. محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب،غدا الثلاثاء البيان المالي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.

كما تشهد الجلسة، عرض من بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024.

