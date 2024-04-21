الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كيف تتعامل "الصحفيين" مع الشكاوى المتعلقة بتغطية جنازات الفنانين؟.. محمود كامل يوضح

محمود كامل
محمود كامل

أكد وكيل نقابة الصحفيين، محمود كامل، أكد على أهمية التمييز بين الصحافة الحقيقية والمتطفلين على المهنة، وذلك في ضوء البيان الذي أصدره الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي حصر عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني في دائرة أسرته وأصدقائه.

وأوضح كامل، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مع خيري" على قناة "المحور"، أن زكي، الذي يُعد صديقًا للصحفيين، يدرك جيدًا أن المخالفات الحاصلة في تغطية الجنازات غالبًا ما تكون من قِبل أشخاص يديرون صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، والذين يستغلون الشباب لتحقيق أرباح مادية.

وشدد على دور الصحافة في توثيق الأحداث البارزة مثل مراسم العزاء وجنازات الشخصيات العامة، مُشيرًا إلى مساهمتها في أرشفة جنازات شخصيات مثل أم كلثوم وعبدالحليم حافظ والرئيس جمال عبدالناصر، باعتبارها جزءًا من ذاكرة الأمة.

وأفاد كامل بأن النقابة تتصدى لأي تجاوزات تتعلق بتغطية الجنازات، مؤكدًا على حظر انتهاك خصوصية الأفراد وكرامة الصحفيين، وضرورة الحفاظ على حريتهم في توثيق الأحداث لصون تاريخ البلاد.

واختتم تصريحاته مُشيرًا إلى الاجتماع المنتظر بين النقابتين يوم الأربعاء، الذي يهدف إلى وضع قواعد واضحة لحماية الصحفيين وضمان احترام خصوصية الأفراد أثناء تغطية الجنازات، مُعربًا عن رغبته في ألا تتحول هذه القضية إلى صراع، ومؤكدًا على ضرورة محاسبة المخطئين.

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