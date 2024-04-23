الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

الثلاثاء.. "الصحفيين" تحتفل بإطلاق مشروع تطوير مركز التدريب وإعادة افتتاح الاستديوهات

الصحفيين
الصحفيين

تطلق نقابة الصحفيين في احتفالية كبرى الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا مشروع تطوير مركز التدريب بالنقابة، بعد إعادة تهيئة وتشغيل وتوظيف كامل البنية التحتية العملاقة التي تم تشييدها خلال السنوات الماضية بدعم وتمويل من حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي.

وتضم مجموعة من الاستديوهات التليفزيونية والإذاعية، ووحدة المونتاج وقاعات المحاضرات وقاعات التدريب العملي، وشبكة الحاسبات والاتصالات والخوادم وأنظمة التكييف، ليعمل كمؤسسة تدريبية متكاملة، تستند إلى أحدث النظم التقنية والإدارية والمالية والتدريبية.

وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن إطلاق مشروع تطوير المركز يأتي بعد الانتهاء من أعمال تأهيل واختبار وتشغيل البنية التحتية الكاملة للمركز، والتي تضم استديوهات الإذاعة والتليفزيون وغرف المونتاج بالمركز، إضافة لتطوير الأنظمة الإدارية ونظام الحجز والاستعلام وإدارة الدورات والموقع الإلكتروني وأنظمة التقييم والامتحانات الإلكترونية، والتي جري التخطيط لها وتنفيذها على مدار الأشهر التسعة الماضية.

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ومن المقرر، بحسب نقيب الصحفيين، أن تعلن النقابة خلال المرحلة المقبلة عن عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات صحفية وأكاديمية التي تسعى للمساهمة في عملية تدريب الصحفيين بمركز التدريب، سواء للصحفيين أو طلاب الصحافة والإعلام.

وأكد محمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة ورئيس لجنة التدريب، أن مركز التدريب بالنقابة سيعلن عن حقيبة تدريبية جديدة تتضمن أكثر من 15 دورة من دورات التدريب، التي جرى تصميمها لتناسب التطور الذي شهدته صناعة المحتوى الصحفي، وتضم نحو 80 موضوعًا تدريبيًا، ونحو 700 نقطة تدريب، يمكن تكييفها في مسارات بحسب التخصصات والمهارات المختلفة.


وأشار عبدالحفيظ إلى أن تشغيل وتطوير استديوهات مركز التدريب سيساعد في منح الصحفيين وطلاب الصحافة تدريبات على فنون الصحافة الجديدة من تصوير ومونتاج وإعداد وغيرها من أنواع العمل الصحفي.

برنامج مكثف لتطوير استديوهات النقابة 

وكانت النقابة قد نفذت خلال الفترة الماضية برنامجًا مكثفًا لتطوير استديوهات النقابة ومركز التدريب، بما يناسب التطورات التقنية الحديثة في مجال الإنتاج والتدريب الإذاعي والتليفزيوني، حيث تم تطوير استديو  التصوير الفوتوغرافي  ليعمل  كاستديو افتراضي  V.R studio للإنتاج الذاتي وإلحاقه بغرفة تحكم  بنظام "open products"  كما تمت تهيئة وتطوير أنظمة العمل باستديوهات التليفزيون والإذاعة،  وإضافة أحدث تقنيات التشغيل لمعدات الاستديوهات لمواكبة التطور في إعداد التقارير الصحفية المرئية والإذاعية والبودكاست.

تطويراستديو التليفزيون الاحترافي 
وشهد استديو التليفزيون الاحترافي عملية  تطوير ورفع تقنية نظام التشغيل الخاص بوحدات التحكم وإضافة أحدث تقنيات التأثيرات التليفزيونية خلال البث الحي ورقمنة العمل بوحدات التسجيل بالكامل.

كما شهدت وحدات الإخراج والتحرير التليفزيوني، عملية  تطوير لأنظمة المعالجة وإضافة وحدة مونتاج جديدة لتتمكن استديوهات النقابة من  أداء رسالتها  في مجالي  الإنتاج  والتدريب  مواكبة لأحدث التقنيات  في  الحقل الإذاعي والتليفزيوني.

نقابة الصحفيين مركز التدريب بالنقابة البنية التحتية العملاقة الدكتور سلطان القاسمي الاستديوهات التليفزيونية

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