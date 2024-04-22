طارق النبراوى: جهود حثيثة لإنجاز لائحة مزاولة مهنة الهندسة قبل عرضها على الجمعية العمومية

وجَّه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين الشكر لكل القائمين على إنجاز لائحة مزاولة المهنة على مدى سنوات طويلة امتدت لعدة مجالس للنقابة، مشيدًا بمجهودات لجنة مزاولة المهنة بالنقابة للوصول إلى مشروع اللائحة المعروضة للحوار المجتمعي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة إعداد مشروع مزاولة مهنة الهندسة من مجموعة الاجتماعات المزمع عقدها لعرض مشروع لائحة ممارسة المهنة على أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأنها.

وأوضح أن هذا الاجتماع هو أحد الاجتماعات الموسعة لمناقشة اللائحة وإبداء الآراء والمقترحات للوصول للائحة معبرة عن النقابة وقادرة على الصمود لفترات طويلة.

قال "النبراوي": "لدينا طموح للانتهاء من اللائحة بشكل جيد ومناسب قبل عرضها واعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية المزمع عقدها، والتى ستشهد طرح عدة أمور، منها اللائحة".

واختتم كلمته بالتعبير عن أمله أن يشهد الاجتماع مناقشات جيدة وناجحة للخروج بمقترحات مجدية بنَّاءة للوصول للائحة تلبي كل متطلبات واحتياجات المهنة والمهندسين.

لائحة مزاولة المهنة

طرحت نقابة المهندسين، مشروع لائحة مزاولة المهنة للحوار المجتمعي، بين أعضاء الجمعية العمومية، ومن المقرر عقد جلسات متخصصة للنقابات الفرعية لإبداء موقفهم منها.

وقالت النقابة إن لائحة ممارسة مهنة الهندسة هي الأحكام والضوابط الصادرة عن النقابة لتنظيم ممارسة المهنة والقواعد المنظمة المعتمدة من المجلس طبقًا للقانون والنظام الداخلي، والتي تحدد التخصصات الهندسية لكل شعبة ومجالات ممارسة المهندس المهنة وتنظم العلاقات المهنية بين أعضاء النقابة والجهات المختلفة في جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة، كما تحدد الأحكام والضوابط واجبات أعضاء النقابة ومسئولياتهم في مختلف ميادين الممارسة.

كما تنظم اللائحة أسس التدريب ومتابعة تأهيلهم. وتحدد الفئات الهندسية وأسس اجتيازها وحجم ونوعية الأعمال لكل عضو من أعضاء النقابة طبقًا لفئته الهندسية ومجال ممارسته المهنة.