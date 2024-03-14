نقاش حاد ما بين ريهام حجاج وخطيبها في مسلسل "صدفة" الحلقة الرابعة

وقعت الفنانة ريهام حجاج بطلة مسلسل صدفة، في ورطة وذلك بعد أن اكتشفت أنها متزوجة من رجل آخر دون علمها.

وظهرت ريهام حجاج بشكل غاضب بعد تعرضها لهذا الموقف الصعب والتي تنكره وتنفي حقيقة زواجها، خاصة أنها رافضة فكرة الزواج مأخرًا بحجة خوفها من الرجال.

تصدرت أحداث مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج" تريند البحث عبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن شهدت أحداث أمس أمور شيقة ومثيرة لمتابعي العمل.

نقاش حاد ما بين ريهام حجاج وخطيبها في مسلسل صدفة بالحلقة الرابعة

بعد أن اكتشف خطيب ريهام حجاج “طارق”، تركها وكان غاضب منها بسبب اكتشافه حقيقة زواجها من عمه الذي يكبره في السن، ولكن عند مواجه طارق لريهام حجاج، أنكرت كل التهم ونفيها حقيقة زوجها.

نقاش حاد ما بين ريهام حجاج وخطيبها في مسلسل صدفة بالحلقة الرابعة

دخل الثنائي في نقاش حاد بعد أكتشاف خطيب صدفة بأنها متزوجة من رجل آخر، واتهامها بأنها تتناول الخمور وجعلتها فاقدة للوعي مما جعلها تتزوج رجل آخر بدون أن تشعر، ولكن ريهام حجاج كانت تسعى لشرح الموقف ولكن خطيبها يتركها.

نقاش حاد ما بين ريهام حجاج وخطيبها في مسلسل صدفة بالحلقة الرابعة

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

قنوات عرض مسلسل صدفة

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

مواعيد عرض مسلسل صدفة

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

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