الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

أبنة خالد الصاوي في ورطة.. تفاصيل مسلسل صدفة الحلقة 4

ينتظر عشاق الدراما الرمضانية أحداث مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، والتي ظهرت بشكل مختلف في هذا العام بالموسم الدرامي، وشهدت أحداث مسلسل صدفة أهمية كبيرة من قبل عشاق الدراما خاصة بعد خروج صدفة من القضية التي وقعت بها بسبب حيازتها للمخدرات.

أبنة خالد الصاوي في ورطة.. تفاصيل مسلسل صدفة الحلقة 4

تصدرت أحداث مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" تريند البحث عبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن شهدت أحداث أمس أمور شيقة ومثيرة لمتابعي العمل.

تفاصيل مسلسل صدفة الحلقة 4

شهدت الحلقة الجديدة أحداث مثيرة خاصة بعد ذهاب الشرطة للمستشفى المحتجزة بها أبنة خالد الصاوي، والتي تقوم بدورها النجمة ميار الغيطي، وذلك بعد إصابتها بجروح صعبة بعد تواجد والدها في النفس المكان التي كانت تقابل فيه عشيقها.

وصدمت ميار الغيطي، من تواجد والدها في نفس الشقة لتقومي بإلقاء نفسها من دور مرتفع لتصاب بجروح شديدة، واستجوبتها الشرطة في المستشفى لتنكر كل التهم الموجه إليها، وذلك نظرًا إلى أنها سيدة متزوجة.

ظهر خالد الصاوي في مسلسل صدفة الحلقة 3، وهو يعاتب صديقه الذي تسبب في إصابة ابنته بجروح صعبة، وتظهر “صدفة” محتجزة في قسم شرطة الطالبية.

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مسلسل صدفة الحلقة 3| ريهام حجاج متهمة بقتل ابنة خالد الصاوي

أبنة خالد الصاوي في ورطة.. إليكم تفاصيل مسلسل صدفة الحلقة 4

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل صدفة الحلقة 4

ظهرت النجمة ريهام حجاج على الجماهير في عمل جديد ومميز وهو مسلسل صدفة، الذي كشف موهبتها الكوميدية والمختلفة عن باقي الأدوار الدرامية التي اعتاد الجمهور عليها، وأما عن دورها المميز في مسلسل صدفة، فهي تقدم شخصية جديدة حيث تقع في العديد من المشاكل دون عمد لتهدم حياتها.

والجدير بالذكر، يعرض على قنوات dmc، وdmc دراما، وcbc، وcbc دراما، والحياة، والأولى المصرية، بالتزامن مع منصة WATCH IT الإلكترونية. 

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