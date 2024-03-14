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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4.. أحمد رزق يطرد سيد رجب وظهور دنيا المصري الأول

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

يواصل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4 تألقه بعدما شهدت تطورات كبيرة في أحداثه، وإيقاع السيناريو السريع الذي نجح في جذب فئة كبيرة من الجمهور بعد عرضه 4 حلقات فقط منذ بداية الموسم الرمضاني.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل بيت الرفاعي الظهور الأول للفنانة دنيا المصري التي تجسد دور خطيبة “فاروق” احمد رزق، وجمعهما مشهد أثناء تناولهما الطعام في أحد المطاعم، وتعبر له عن خوفها الشديد عليه من “ياسين الرفاعي” أمير كرارة، الذي قتل والده في نظرهم، بسبب اعلانه لتوريث “فاروق”، فماذا يفعل في الأخير نفسه بعد إعلان الوصية بشكل رسمي، ولكن “فاروق” يطمئنها بأنه دارس الموقف جيدا ومن المفترض أن تخاف على أفراد العائلة منه وليس العكس.

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وفي مشهد آخر بعد إعلان المحامي وصية “محمود الرفاعي” بشكل رسمي، ظهرت علامات الغضب بوضوع على “عبد الحميد” سيد رجب، عم “فاروق” أحمد رزق، ليغضب الأخير بسبب إساءة “عبد الحميد” لشقيقه المتوفي، فهدده بأنه سيقتله إذا عاد إلى المنزل ووجده فيه، وطرده أمام الجميع.

مسلسلات رمضان 2024

 موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5

يعتبر مسلسل بيت الرفاعي الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024، وتعرض الحلقة 5 من المسلسل غدا الجمعة على قناة أون في تمام الساعة التاسعة يوميا على مدار الشهر الكريم، على ان يعرض في تمام الساعة الحادية عشر على قناة أون دراما، بالاضافة إلى عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية.

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أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى،  ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى تعتمد قصته على الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن عائلتين أولاد عم لديهم منزل كبير في نزلة السمان ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة في قضية يكون مطارد بسببها.

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