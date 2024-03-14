الخميس 14 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

عرضها مسلسل الحشاشين.. كيف تنتهج حركات الإسلام السياسي منهج "التقية"

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة الرابعة

خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الحشاشين، يصل حسن الصباح إلي أصفهان، بعد طرده من مصر، وعبر رحلة جاب فيها بلدان عكا، حلب، بغداد، وصولا إلى أصفهان.

عرضها مسلسل الحشاشين.. كيف تنتهج حركات الإسلام السياسي منهج "التقية"

حسن الصباح وعهده مع نظام الملك

ما أن يصل حسن الصباح إلى بيته يدور بينه وبين زوجته حوار مفاده، أن عليه أن مقابلة صديقه القديم “نظام الملك” وزير الملك شاه، ولكن زوجته تحذره ألا يكون نظام الملك حافظا لعهده ولكنه لا يسمع لها.

وقصة عهد حسن الصباح ونظام الملك، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، تعود إلى قصة الصداقة التي جمعت بين حسن الصباح والشاعر عمر الخيام ونظام الملك، وكيف أن الثلاثة تعاهدوا على أن من يبلغ مدارج النجاح يأخذ بيد رفاقه، وعند نجاح نظام الملك في الوصول إلى وزارة الدولة السلجوقية بر بعهده لرفيقيه وعرض عليهما أن يتولى كل منهما إمارة من إمارات الدولة السلجوقية، إلا أن الاثنين رفضا، فبينما أراد الخيام الحصول على راتب سنوي يمكنه من التفرغ للأدب والشعر والفلسفة، رفض الصباح لأنه كان يتطلع إلى منصب في بلاط الملك.

نظام الملك الحلقة 4

حسن الصباح ينتهج “التقية”

في أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الحشاشين، يدور الحديث بين حسن الصباح وزوجته، وعندما تحذره من هذه الدولة ــ السلجوقية ــ تنكر مذهب الباطنية الإسماعيلية، بل تنكل بأتباعه، يجيبها الصباح أنه سينكر المذهب بل ولن يجيئ على سيرته، منتهجا منهج “التقية” التي تتخذه الفرق السرية وجماعات الإسلام السياسي برمتها.

و"التقية" بحسب قاموس لسان العرب، هي: "التقية والتقاة بمعنى، يريد أنهم يتقون بعضهم بعضًا، ويظهرون الصلح والاتفاق، وباطنهم بخلاف ذلك"، أما “التقية” لدى الفرق الباطنية  فتعني كتمان الاعتقاد؛ خشية الضرر من المخالفين.

وهو ما رصدته أحداث تاريخ جماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، والتي ترفع شعارات الدعوة إلى الله وشرعه بينما في حقيقتها وباطنها تصبو إلى الحكم وتقلد المناصب، وليس ببعيد محاولات أعضاء الجماعة الإرهابية “أخونة” الدولة المصرية بكل قطاعاتها خلال عام حكمهم في 2012.

عمر الخيام الحلقة 4

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

مسلسل الحشاشين| أحداث الحلقة الرابعة ومواعيد عرض الحلقات في الإعادة

مسلسل "الحشاشين" الحلقة 4.. تجديد العهد القديم بين حسن الصباح ونظام الملك

كما يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين، باقة كبيرة من الفنانين والنجوم من بينهم: أحمد عيد ــ سوزان نجم الدين ــ بسنت أحمد ــ إسلام جمال ــ سامي الشيخ وسارة الشامي.

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