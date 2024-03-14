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مصر

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الحشاشين| أحداث الحلقة الرابعة ومواعيد عرض الحلقات في الإعادة

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين وحكاية حسن الصباح من أكثر المسلسلات بحثًا خلال موسم دراما رمضان 2024، كونه يناقش قضية تاريخية تتناول حقبة وفئة هامة من تاريخ المسلمين في مصر، يتساءل الكثير من المشاهدين عن مواعيد وإعادة عرض مسلسل "الحشاشين" الذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز، والقنوات التي ستعرض هذا العمل ضمن مسلسلات رمضان لعام 2024.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "الحشاشين" 

وعُرضت الحلقة الرابعة من مسلسل الحشاشين، اليوم الخميس، تبدأ الحلقة  بعنوان "أهل بيت السلطنة"، حيث يظهر نظام الملك الطوسي وزير الدولة السلجوقية (فتحي عد الوهاب) وهو يتحدث مع زوجته حول أمور الدولة، مؤكدًا أن الدولة تمتلك ملكًا قويًا وجيشًا كبيرًا ومدارس وعلماء، ولكنها في حاجة ماسة إلى عباقرة، مثل عمر الخيام (نيقولا معوض) وحسن الصباح (كريم عبد العزيز).

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في سياق متصل، يعود حسن الصباح إلى مدينة أصفهان، ويقابل تابعه زيد ابن سيحون (أحمد عيد)، حيث يخبره بأن أتباع الدعوة قد زاد عددهم وأصبحوا يفوقون 200 داع للإمام نزار، ويطلب منه الصباح التركيز على البسطاء والمساكين، ومعاملتهم بلطف ورفق، وتوجيههم بأن العلماء ليسوا أصحاب الحجة، بينما يتولى هو التعامل مع نظام الملك.

مواعيد إذاعة مسلسل "الحشاشين" ومنصات العرض 

مواعيد عرض مسلسل "الحشاشين" في شهر رمضان 2024 كالتالي:

على منصة Watch iT، يتم عرضه في تمام الساعة 7 مساءً.

في دول الخليج، يُعرض في نفس الساعة، السابعة مساءً.

على قناة DMC، يتم عرض المسلسل في الساعة 9 مساءً، مع إعادة العرض في الساعة الثانية إلا ربع صباحًا وفي الرابعة والربعة مساءً.

أما على قناة DMC Drama، فيُعرض في تمام الساعة 11 مساءً.

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فريق عمل مسلسل "الحشاشين" 

فريق عمل مسلسل "الحشاشين" يتضمن مجموعة من المواهب البارزة في صناعة الدراما، ويشمل الفنانين والمخرجين والكتاب وغيرهم. إليك قائمة ببعض أعضاء فريق العمل:

  • المؤلف: محمد سليمان عبد المالك.
  • المخرج: شريف إسماعيل.
  • المنتج التنفيذي: أحمد عبد الحميد.
  • فريق التمثيل يضم عددًا من النجوم مثل: كريم عبد العزيز، نيقولا معوض، أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين  وآخرين.
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