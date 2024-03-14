مسلسل "الحشاشين" الحلقة 4.. تجديد العهد القديم بين حسن الصباح ونظام الملك

مسلسلات رمضان 2024..

يجتمع الأصدقاء الثلاثة مجددًا فى أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4، لتجديد العهد القديم بين حسن الصباح قائد الحشاشين، وعمر الخيام عالم فلك ورياضيات وفيلسوف وشاعر فارسى، وأبوعلى الطوسي وزير دولة السلاجقة “نظام الملك”، ليكون ذلك أول خطوة لـ"بن الصباح" لتحقيق هدفه.

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4

يدور الحديث بين “الصباح” و"الطوسي" حول خطة التصدى لطموحات وتوسعات وأفكار الدولة الفاطمية فى حدود آمان دولة السلطان ملك شاه، وقال الطوسى للصباح: أعرف خطورة طموحك، ليرد الأخير: مفيش طموحة ولا خطورة، أنا فقط أريد أن أكون في مكانة أفيدك بها، مكان أديله كل جهدى وعقلى يا طوسي.

مسلسل الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4

فى سياق هذا الحديث، يفصح “الطوسي” عن رغبته فى الاستعانة بخدمات حسن الصباح لتدعيم نظام المراقبة بدولة السلاجقة، قائلًا: أسست أكبر نظام للمراقبة مفيش انسان بيهمس من شفافيه إلا وبتوصلني، ومنى لمولانا السلطان، ودورك ان تكون مسؤول قدامى عن كتابة كل تقارير المراقبة لمولانا السلطان، لكن فى نفس الوقت إنت كمان هتبقى مراقب زيك زي اى انسان فى اصفهان، ليرد الصباح بسرعة: موافق.. طالما أمانى من أمانك موافق.

مسلسل الحشاشين الحلقة 4

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة 5

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى فى الساعة التاسعة والربع بعد مسلسل بابا جه، لمدة ساعة، إلا أن مواعيد المسلسلات قد تتأخر قليلًا عن الجدول الزمنى المحدد بسبب الإعلانات، وتتاح مشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى إعادة فى تمام الساعة 4:15 مساءً، و1:45 صباحًا.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الخامسة

تعد قناة dmc الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبدالعزيز فى مسلسل الحشاشين لأول مرة فى دور تاريخى متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادى عشر فى بلاد فارس، وتتوالى الأحداث التى تحمل الكثير من أسرار الحشاشين.