"صيد العقارب"| الصعيد بين أخذ الثأر باليد أو اللجوء للقانون.. من أصبح المتحكم الآن؟

مسلسلات رمضان 2024..

ظهر الفنان أحمد ماهر، في مشهد خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو في حزن شديد بعد قتل ابنه "علي" والذي قام بدوره الفنان محمود عبدالمغني، وتحدث عن حرقة قلبه، وعدم أخذ عزاء ابنه قبل الأخذ بثأره، ليقنعه الضابط بأن يلجأ أفضل للقانون وسيأخذ حق دم ابنه عن طريقه، فأبدى حينها أحمد ماهر استجابة لحديث الضابط.

الفكر الصعيدي في التعامل مع فكرة الثأر المشهورة

دفع الكثير من أبناء الصعيد حياتهم ثمنا لأخطاء غيرهم، وذلك بسبب "الثأر" بكونه جريمة كبيرة عاش فيها صعيد مصر زمنا كبيرا، ولم تستطع أي عائلة أن تتخلى عن ثأرها مهما كلفها الأمر من عقاب أو دفع أموال طائلة، لتحدث المعجزة وتبدأ هذه العادة السيئة تتلاشى بسرعة فائقة خلال السنوات الماضية، وهذا لم يكن سهلا على الإطلاق، لأنها كانت ثقافة راسخة، حيث تكاتفت جهود الدولة من مؤسسات حكومية أبرزها "وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف وكبار العائلات في صعيد مصر، خاصة الجنوب الذي اشتهر عن الشمال بهذه الثقافة الخاطئة، فلم تكن نار العائلة تبرد ولا تقيم عزاء للقتيل إلا بعد الأخذ بثأرها من عائلة القاتل، حتى لو مر عشرات السنين.

ولا تتعجب عندما ترى شخصا بريئا يدفع ثمن خطأ لم يفعله لمجرد أنه من عائلة القاتل، أو أنه أفضل من في العائلة فيؤخذ الثأر منه، حتى تشعر عائلة القاتل بالألم أضعاف مضاعفة.

وكان لسوق السلاح كل هذه الفترة التي انتشرت فيها ثقافة الأخذ بالثأر، انتعاشا كبيرا، وذلك بسبب ثقافة خاطئة ورغبة عارمة في الانتقام بدموية، فيخلف هذه الثقافة تيتم أطفال وترميل نساء ثكلى وسقوط ضحايا لا عدد لهم ودخول آخرين السجن، وهي عواقب وخيمة بالطبع.

جهود الدولة في القضاء على فكرة الثأر

من حسن الحظ، أن هذا المشهد تغير خلال السنوات الأخيرة تمامًا، فقد نجحت الجهات المعنية في القضاء على الثأر، وخلت مشاهد القتل والدماء من الصعيد، وظهر بدلًا منها سرادقات الصلح التي تقام تحت إشراف وزارة الداخلية التي توسعت بشكل ضخم في هذا الأمر، لينتهي المشهد بالصفح والعناق وينتهي سلسال الدم تمامًا.

بالتوازي مع جلسات الصلح، ونجاح مبادرات "صعيد بلا ثأر"، كانت حملات الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تتوغل في المناطق الوعرة بالجنوب لجمع السلاح والقبض على حائزيه، ليعم الأمن والاستقرار، ويعود الهدوء لصعيدنا بعد جهود ضخمة بذلت خلال الفترة الماضية.

مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل صيد العقارب



تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل صيد العقارب من خلال شاشة قناة CBC حصريا في الساعة الـ 7:30 مساء، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية واتش ات، ويمكن مشاهدة الإعادة عبر قناة CBC دراما.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة

يعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة عبر قناة CBC حصريا، وسي بي سي دراما، وعرضه عبر المنصة الرقمية واتش ات.

أبطال وصناع مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر

-رياض الخولي

-محمود عبدالمغني

-منال سلامة

-سيمون

-مجدي بدر

محمد علي رزق

-محمد علاء

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج أحمد حسن.