الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

"صيد العقارب"| الصعيد بين أخذ الثأر باليد أو اللجوء للقانون.. من أصبح المتحكم الآن؟

الفنان أحمد ماهر
الفنان أحمد ماهر فى مسلسل صيد العقارب

ظهر الفنان أحمد ماهر، في مشهد خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو في حزن شديد بعد قتل ابنه "علي" والذي قام بدوره الفنان محمود عبدالمغني، وتحدث عن حرقة قلبه، وعدم أخذ عزاء ابنه قبل الأخذ بثأره، ليقنعه الضابط بأن يلجأ أفضل للقانون وسيأخذ حق دم ابنه عن طريقه، فأبدى حينها أحمد ماهر استجابة لحديث الضابط.

 

الفكر الصعيدي في التعامل مع فكرة الثأر المشهورة

دفع الكثير من أبناء الصعيد حياتهم ثمنا لأخطاء غيرهم، وذلك بسبب "الثأر" بكونه جريمة كبيرة عاش فيها صعيد مصر زمنا كبيرا، ولم تستطع أي عائلة أن تتخلى عن ثأرها مهما كلفها الأمر من عقاب أو دفع أموال طائلة، لتحدث المعجزة وتبدأ هذه العادة السيئة تتلاشى بسرعة فائقة خلال السنوات الماضية، وهذا لم يكن سهلا على الإطلاق، لأنها كانت ثقافة راسخة، حيث تكاتفت جهود الدولة من مؤسسات حكومية أبرزها "وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف وكبار العائلات في صعيد مصر، خاصة الجنوب الذي اشتهر عن الشمال بهذه الثقافة الخاطئة، فلم تكن نار العائلة تبرد ولا تقيم عزاء للقتيل إلا بعد الأخذ بثأرها من عائلة القاتل، حتى لو مر عشرات السنين.

ولا تتعجب عندما ترى شخصا بريئا يدفع ثمن خطأ لم يفعله لمجرد أنه من عائلة القاتل، أو أنه أفضل من في العائلة فيؤخذ الثأر منه، حتى تشعر عائلة القاتل بالألم أضعاف مضاعفة.

وكان لسوق السلاح كل هذه الفترة التي انتشرت فيها ثقافة الأخذ بالثأر، انتعاشا كبيرا، وذلك بسبب ثقافة خاطئة ورغبة عارمة في الانتقام بدموية، فيخلف هذه الثقافة تيتم أطفال وترميل نساء ثكلى وسقوط ضحايا  لا عدد لهم ودخول آخرين السجن، وهي عواقب وخيمة بالطبع.

جهود الدولة في القضاء على فكرة الثأر 

من حسن الحظ، أن هذا المشهد تغير خلال السنوات الأخيرة تمامًا، فقد نجحت الجهات المعنية في القضاء على الثأر، وخلت مشاهد القتل والدماء من الصعيد، وظهر بدلًا منها سرادقات الصلح التي تقام تحت إشراف وزارة الداخلية التي توسعت بشكل ضخم في هذا الأمر، لينتهي المشهد بالصفح والعناق وينتهي سلسال الدم تمامًا.

بالتوازي مع جلسات الصلح، ونجاح مبادرات "صعيد بلا ثأر"، كانت حملات الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تتوغل في المناطق الوعرة بالجنوب لجمع السلاح والقبض على حائزيه، ليعم الأمن والاستقرار، ويعود الهدوء لصعيدنا بعد جهود ضخمة بذلت خلال الفترة الماضية.

 

مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل صيد العقارب


تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل صيد العقارب  من خلال شاشة قناة CBC حصريا في الساعة الـ 7:30 مساء، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية واتش ات، ويمكن مشاهدة الإعادة عبر قناة CBC دراما.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة

يعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة عبر قناة CBC حصريا، وسي بي سي دراما، وعرضه عبر المنصة الرقمية واتش ات.

أبطال وصناع مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر

-رياض الخولي

-محمود عبدالمغني

-منال سلامة

-سيمون

-مجدي بدر

محمد علي رزق

-محمد علاء

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب صيد العقارب موعد عرض صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق مسلسل غادة عبدالرازق غادة عبدالرازق قنوات عرض صيد العقارب قنوات عرض مسلسل صيد العقارب موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة من صيد العقارب صيد العقارب الحلقة الرابعة صيد العقارب الحلقة 4 الحلقة 4 من مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024| WATCH IT تطرح بوستر مجمع لأبطال "صيد العقارب"

دراما رمضان 2024| إطلالات مميزة لـ غادة عبدالرازق فى صيد العقارب (صور)

مسلسلات رمضان 2024| موعد عرض مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق

مسلسلات رمضان 2024.. غادة عبدالرازق تنتهى من تصوير 70% من "صيد العقارب"

مسلسلات رمضان 2024|تفاصيل شخصية غادة عبدالرازق فى "صيد العقارب"

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية مجدي بدر في صيد العقارب (خاص)

دراما رمضان 2024| "سيمون" تُنهي تصوير 50% من مشاهدها بـ"صيد العقارب"

دراما رمضان 2024| مي القاضي أحدث المنضمين لأبطال "صيد العقارب"

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

عاجل.. حماس: قدمنا للوسطاء تصورًا شاملًا لاتفاق التهدئة فى غزة

ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

الموت يُغيب حبيبة الشماع.. قصة ربع ساعة غيرت مسار حياة “فتاة الشروق”

تدفقات العملة الأجنبية: زيادة تحويلات المصريين 10 أضعاف.. والتنازل عن الدولار يزيد 20 مرة

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية