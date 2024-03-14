الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل حق عرب الحلقة 4| سميحة تطلب الزواج من "رباح"

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل حق عرب، عرض سميحة ابنة عبد ربه، الزواج رسميًا من على رباح "وليد فواز"، لحبها له خاصة بعدما طلبت الطلاق من زوجها لتبقى على ذمته، ليرد الأخير: " من العين دي قبل العين دي".

وانطلقت الحلقة الرابعة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة العاشرة والنصف على قناة أون دراما.

مسلسل حق عرب الحلقة 4  

انتهت الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب المذاع على قناة on بمقتل حسنية الداية، فور وصول أحمد العوضي عرب لمنزلها لتوصيل هاتف محمول لنجلتها حنان.

وعلى الفور حضرت نجلتها من الخارج وشاهدت عرب السويركي وهو يقف وفي حالة من الصدمة،

وبدأت أحداث الحلقة الثالثة لمسلسل حق عرب، بقبول عرب السويركي (أحمد العوضي)، عرض الشخص المادي مقابل قتل عبد ربه، ولكنه ذهب بالمبلغ الكبير لرياض الخولي( عبد ربه) ليحكي له ما حدث، ليرد الأخير باقتنا ويقين بأن عرب لن يخونه أو يقتله وان ثقته فيه ليس لها حدود.

 أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 4

وانقلبت أحداث الحلقة الثالثة رأسا على عقب بتفجير مفاجأة من الداية لصباح (وفاء عامر) بأن عرب السويركي هو إبن عبد ربه وأن انغام هي ابنة جلال السويركي.

وكشفت أحداث الحلقة أن هذه الخدعة قامت بها وفاء عامر لتتخلص من ولدها خوفًا من أن يقتله زوجها “عبد ربه” بعدما اقتنع بنبوءة شيخ العرافين أنه سينجب ذكرا وسيقتله عندما يكبر.

مسلسلات رمضان 2024

 قنوات عرض مسلسل حق عرب الحلقة الرابعة

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءا على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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