مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. حسن الصباح يدخل بيت سر السلطنة فى أول اختبار لولاءه

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يواصل حسن الصباح ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4، دعوته سرًا للمذهب الإسماعيلي أو الباطنية فى دولة السلاجقة، على خلاف عهده مع صديقه أبوعلى الطوسي وزير دولة السلاجقة، الذى كلفه بكتابة تقارير المراقبة السرية ورفعها إلى السلطان ملك شاه مباشرة، لكنه فى الوقت ذاته كشف عن وضع “الصباح” نفسه تحت المراقبة.

مسلسل الحشاشين 4

مسلسلات رمضان 2024

تفاصيل احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4

وفى سياق تهديد مبطن، قال الطوسي لـ"الصباح": لو جلدت كل يوم ألف باطنى أو حتى قتلتهم، ده مش هيغير رأيى فيك يا حسن، لسه حبل الود ممدود يا حسن، لكن لو اكتشفت انك بتدعوا لمذهبك فى الدولة السلجوقية، انا مش هجلدك ولا اسجنك.. انا هطوف برأسك على رمح فى أصفهان كلها، ليقاطعه “الصباح” برد مباغت: انت عارف ايه أكبر دعم لمذهبى فى أصفهان انك تطوف برأسى ساعتها كأنك بتقول للناس شوف رأس مظلوم جديد اهى.. يعنى اتباع جداد، لو عايز ابقي بطل مفيش أسهل من دفعك لقطع رأسى لكن انا عاوز الدولة مستقرة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 4

واصطحب الوزير"الطوسي" صديقه “الصباح” إلى داخل بيت سر السلطنة للتعرف على مهمته الجديدة داخل غرفة جمع البيانات والمراقبة، مع تكليفه بجمع بيانات عن الفاطميين، وكل المخالفين اجتماعاتهم وعددهم وأنشطتهم وتحركاتهم، مقدما له نصيحة وتهديد فى آن واحد: اللى بيدخل بيت سر السلطنة يا حسن بيخرج بلا سر.

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة 5

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين فى الساعة العاشرة بعد مسلسل بابا جه، لمدة ساعة، وتتاح مشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى إعادة فى تمام الساعة 11 مساءًا و4:15 مساءً، و1:45 صباحًا.

مسلسلات رمضان 2024

قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الخامسة

تعد قناة dmc الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبدالعزيز فى مسلسل الحشاشين لأول مرة فى دور تاريخى متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادى عشر فى بلاد فارس، وتتوالى الأحداث التى تحمل الكثير من أسرار الحشاشين.

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