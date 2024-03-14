الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. هاجر أحمد تقع في حب مصطفى شعبان بمسلسل المعلم

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

وقعت الفنانة هاجر أحمد التي تجسد دور دهب ابنة أحد تجار السمك “المعلم بشر” الذي يجسد دوره الفنان أحمد فؤاد سليم في مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، في حب المعلم وهو الفنان مصطفى شعبان، إذ يعرض المسلسل على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2024

ويظهر شعبان في المسلسل وهو متزوج من سهر الصايغ ولديهم ابنه اسمه حسن، إلا أن هاجر أحمد تحبه في الخفاء.

وظهرت في مشهد خلال الحلقة الرابعة وهي تستمع لأغاني عبدالحليم حافظ حتى صارحها والدها بمعرفته بقصة الحب من طرف واحد تلك.

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. 

وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به وتتصاعد الأحداث تدريجيًا.

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى. مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي. 

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