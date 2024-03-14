مسلسل محارب الحلقة 4| حسن الرداد يُهدد أحمد زاهر: "هكون عفريتك اللي جاي"

يستمر الصراع بين الفنان حسن الرداد "عزيز محارب" والفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي"، بعد أن استجاب “محارب” للضغوط التي مارسها عليه “الجيوشي” وقرر التنازل عن قضية مقتل والدته.

ويقبض “الرداد” على "زاهر" بعد سخرية الأخير منه، ومحاولة إجباره على تسجيل مقطع فيديو يقول فيه "انا مش راجل وتافه"، ليشتد الصراع ويرد محارب بقوة "انا راجل وابن راجل وهكون عفريتك في اللي جاي" رافضا التنازل والموافقة على شروط الجيوشي.



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أحداث مسلسل محارب الحلقة 4

تتصاعد احداث مسلسل محارب للفنان حسن الرداد، بتوجيه تهمه جديده لمحارب بإصابة نفسه لتتطور المساومات اما التنازل او استمرار حبسه بتهم جديده.

ويسعى محارب للثأر لمقتل والدته "عفاف شعيب" بينما يحاول ماجد المصري بقوة من أجل إخراج ابنه من السجن، وتشتعل الأحداث بينهم في الحلقات الجديدة.

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موعد وقنوات عرض مسلسل محارب الحلقة 5

وتعرض الحلقة الرابعة من مسلسل محارب على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

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أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود



يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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