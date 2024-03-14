مسلسلات رمضان 2024.. أحمد زاهر يواصل ابتزاز الرداد بكمبيالات مالية

مسلسلات رمضان 2024

لن يكتفي الفنان أحمد زاهر "حسام الجيوشي" في المسلسل الدرامي بما فعله النمرود في الفنان حسن الرداد بالضرب والتعدي للتنازل عن قضية قتل والدته.

مسلسلات رمضان 2024

ولكن تواصلت الافتراءات على الرداد بشراء الفنان أحمد زاهر كمبيالات مالية من مالكه سيارة الأجرة لابتزازه والضغط عليه من أجل الاستسلام والتنازل لصالح ابن رجل الأعمال العزازي.

لتنطلق الحلقة الرابعة من مسلسل محارب للفنان حسن الرداد، بتوجيه تهمة جديدة لمحارب بإصابة نفسه لتتطور المساومات إما التنازل أو استمرار حبسه بتهم جديدة.

مسلسل محارب

أحداث مسلسل محارب الحلقة 4

لتتصاعد أحداث الحلقة الرابعة بعد رفض محارب الفدية المالية للتنازل عن قضية وحق قتل أمه بتلفيق تهمة حادث أحد الأشخاص، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

لتتواصل الحلقة بمواصلة الصراع بين الجيوشي والذي يجسده الفنان أحمد زاهر، مع أحد رجاله "النمرود" للدخول إلى عزيز محارب في زنزانته وضربه ودخوله إلى المستشفي في إطار الضغط عليه للتنازل عن قضية قاتل والدته.

ويسعى محارب للثأر لمقتل والدته "عفاف شعيب" بينما يحاول ماجد المصري بقوة من أجل إخراج ابنه من السجن، وتشتعل الأحداث بينهم في الحلقات الجديدة.

مسلسلات رمضان 2024

موعد وقنوات عرض مسلسل محارب الحلقة 5

تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل محارب على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2024

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

مسلسلات رمضان 2024

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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