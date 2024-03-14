الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024... أحداث مسلسل محارب لـ"حسن الرداد" الحلقة 4

مسلسل محارب
مسلسل محارب

انطلقت الحلقة الرابعة من مسلسل محارب للفنان حسن الرداد، لتوجيه تهمة جديدة لمحارب بإصابة نفسه لتتطور المساومات للتنازل عن قضية قتل والده محارب.

ليحرض أحمد زاهر النمرود على محارب ليضربه داخل السجن، مما ترتب إصابات بالغة في محارب نقل إلى المستشفى على إثرها.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث مسلسل محارب الحلقة 4

لتتصاعد أحداث الحلقة الرابعة بعد رفض محارب الفدية المالية للتنازل عن قضية وحق قتل أمه بتلفيق تهمة حادث أحد الأشخاص، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

لتتواصل الحلقة بمواصلة الصراع بين الجيوشي والذي يجسده الفنان احمد زاهر، مع أحد رجاله "النمرود" للدخول إلى عزيز محارب في زنزانته وضربه ودخوله إلى المستشفى في إطار الضغط عليه للتنازل عن قضية قاتل والدته.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل محارب الحلقة 5

مسلسل محارب قنوات عرض الحلقة الخامسة
لتعرض الحلقة الرابعة من مسلسل محارب على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل محارب

ليصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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مسلسلات رمضان 2024.. اشتعال أحداث مسلسل محارب الحلقة 3 للفنان حسن الرداد

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