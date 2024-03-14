مسلسل محارب الحلقة 4| حسن الرداد يواجه 4 اتهامات جديدة للتنازل عن مقتل والدته

مسلسل محارب الحلقة 4.. قضايا في انتظار الفنان حسن الرداد "عزيز محارب" ضمن محاولات ابتزاز للتنازل عن قضية قتل والدته في حادث سير.

ويواصل الفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي" الضغط على الفنان حسن الرداد "عزيز محارب"، حيث لفق له ارتكاب حادث سير واصطدامه بأحد الأشخاص، والثانية قضية سداد كمبيالات مالية عن أقساط سيارته الأجرة، بالإضافة إلى تهديدات بطرده وإخواته من منزلهم.

واشترى الفنان أحمد زاهر كمبيالات وقعها محارب بقيمة أقساط سيارته الاجرة لابتزازه والضغط عليه من اجل التنازل عن اتهامه لنجل رجل الأعمال العزازي.

مسلسل محارب الحلقة 4

وتتصاعد أحداث مسلسل “محارب” الحلقة 4، بعد رفض محارب الفدية المالية للتنازل عن قضية وحق قتل امه بتلفيق تهمة حادث احد الاشخاص، وحبسه ٤ ايام على ذمة التحقيقات.

وتستمر الحلقة بمواصلة الصراع بين الجيوشي والذي يجسده الفنان احمد زاهر، مع أحد رجاله "النمرود" للدخول إلى عزيز محارب في زنزانته وضربه ودخوله إلى المستشفي في إطار الضغط عليه للتنازل عن قضية قاتل والدته.

ويسعى محارب للثأر لمقتل والدته "عفاف شعيب" بينما يحاول ماجد المصري بقوة من أجل إخراج ابنه من السجن، وتشتعل الأحداث بينهم في الحلقات الجديدة.

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موعد وقنوات عرض مسلسل محارب الحلقة 5

وتعرض الحلقة الرابعة من مسلسل محارب على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

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قصة مسلسل محارب

ويصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

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أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود



يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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