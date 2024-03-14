الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل "حق عرب" الحلقة 4 |"السويركي" يتبرأ من قتل حسنيه الداية

جريدة الدستور

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل حق عرب، بالقبض على عرب السويركي"أحمد العوضي"، بتهمة قتل حسنيه الداية، وذهابه للقسم، للتحقيق معه بحضور اخيه المحامي (علي) بحضور عبد ربه"رياض الخولي"، وصباح "وفاء عامر"، وانغام، وحنان الغرباوي"دينا فؤاد"، ووالده عرب السويركي.

وقال السويركي خلال التحقيق: “أقسم بالله معملتش حاجة ولا لمستها ولا ليا في الحكاية دي.. وهي جارتنا ومفيش بيني وبينها أي حاجة”.

مسلسل “حق عرب” الحلقة 4 

وانطلقت منذ قليل، الحلقة الرابعة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة والنصف على قناة أون دراما.

وانتهت الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب المذاع على قناة on بمقتل حسنية الداية، فور وصول أحمد العوضي عرب لمنزلها لتوصيل هاتف محمول لنجلتها حنان.

وعلى الفور حضرت نجلتها من الخارج وشاهدت عرب السويركي وهو يقف وفي حالة من الصدمة،

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب، بداية تعرف عبد ربه (رياض الخولي)، بعرب السويركي، وذلك عندما كان عبد ربه يفكر في طريقة لإخراج قطع آثار من منطقة المغربلين والتي يحاوطها البوليس من كل ناحية، ليظهر له عرب السويركي وهو طفل ويعرض عليه أن يقوم بهذه المهمة مقابل ألف جنيه، ليوافق عبد ربه وينجح في مهمته ليعجب به عبد ربه ومن ثم يصبح من صبيانه.

وبدأت أحداث الحلقة الثالثة لمسلسل حق عرب، بقبول عرب السويركي (أحمد العوضي)، عرض الشخص المادي مقابل قتل عبد ربه، ولكنه ذهب بالمبلغ الكبير لرياض الخولي( عبد ربه) ليحكي له ما حدث، ليرد الأخير باقتنا ويقين بأن عرب لن يخونه أو يقتله وان ثقته فيه ليس لها حدود.

تفاصيل أحداث مسلسل “حق عرب” الحلقة 4

وانقلبت أحداث الحلقة الثالثة رأسا على عقب بتفجير مفاجأة من الداية لصباح (وفاء عامر) بأن عرب السويركي هو إبن عبد ربه وأن انغام هي ابنة جلال السويركي.

وكشفت أحداث الحلقة على أن هذه الخدعة قامت بها وفاء عامر من أجل أن تتخلص من ولدها الذكر قبل أن يقتله عبد ربه بعدما افضى اليه شيخ العرافين بأن سينجب ذكرا وسيقتله عندما يكبر.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل حق عرب الحلقة الرابعة

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءا على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

مسلسل حق عرب حق عرب موعد عرض حق عرب موعد عرض مسلسل حق عرب موعد اعادة مسلسل حق عرب قصة مسلسل حق عرب أبطال مسلسل حق عرب موعد عرض مسلسل احمد العوضي مسلسل أحمد العوضي أحمد العوضي قنوات عرض حق عرب قنوات عرض مسلسل حق عرب موعد مسلسل حق عرب الحلقة الرابعة من حق عرب حق عرب الحلقة الرابعة حق عرب الحلقة 4 الحلقة 4 من مسلسل حق عرب

مواد متعلقة

بعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة الثالثة.. أحمد العوضي: كل مرة أكشن جديد

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

تدفقات العملة الأجنبية: زيادة تحويلات المصريين 10 أضعاف.. والتنازل عن الدولار يزيد 20 مرة

الموت يُغيب حبيبة الشماع.. قصة ربع ساعة غيرت مسار حياة “فتاة الشروق”

ليلة الملك.. ليفربول يتقدم برباعية على سبارتا براغ فى الدورى الأوروبى

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية