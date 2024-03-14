بعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة الثالثة.. أحمد العوضي: كل مرة أكشن جديد

مسلسلات رمضان 2024

عبر الفنان أحمد العوضي عن سعادته بردود الأفعال التي جاءته على مسلسله الجديد حق عرب والمعروض هذه الفترة على فضائية أون وأون دراما، بالإضافة إلى عرضه على منصة واتش ات.

كواليس مشاهد الأكشن في مسلسل حق عرب

وعن كواليس مشاهد الأكشن في مسلسل حق عرب والتي جاءته عليها ردود أفعال مميزة قال لـ"الدستور": "اعتدت على تقديم مشاهد الأكشن في كل أعمالي، وأحاول بكل عمل جديد أن أقدم شكل جديد للأكشن، وفي حق عرب هناك جرعات كبيرة للغاية من الأكشن منذ الحلقات الأولى، وحتى آخر الحلقات".

أكشن العوضي في حق عرب

وتابع :"حاولت أنا ومعي المخرج إسماعيل فاروق أن نحدث شيئًا جديدًا من الدراما الممزوجة بالأكشن بشكل يتيح للجمهور الاستمتاع بالشكل العام للمسلسل، وأنا من هواياتي لعب الرياضة كما يعلم الجميع لذا صورت هذه المشاهد بحب شديد للغاية، وهي مختلفة تماما عما قدمته في الأعمال التي قدمتها سابقًا من حيث الشكل والمضمون".

واختتم قائلاً: "أوعد الجمهور أنه سيكون على موعد مع مشاهد أكشن نارية ويشعر بحقيقتها خلال متابعته لحلقات العمل".

مواعيد عرض مسلسل حق عرب

العمل يعرض بشكل يومي على قناة أون on حيث يعرض في الساعة الثانية عشر صباحا ويعاد لأول مرة في تمام الساعة الخامسة والربع صباحا، ويعرض في الإعادة الثانية الساعة ١١.٣٠ صباحا.

قصة مسلسل حق عرب الحلقة الثالثة

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه وعندما يلتقى بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.

أبطال مسلسل حق عرب الحلقة الثالثة

الحلقة الثالثة من حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.